And Just Like That… non potrà contare su Kim Cattral ma farà spazio ad una new entry che non passerà certo inosservata: Sara Ramirez di Grey’s Anatomy e Madam Secretary si unisce al cast del revival di Sex and The City già annunciato in precedenza, tra cui spiccano le protagoniste storiche Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (Carrie, Charlotte e Miranda nella serie originale di Darren Star).

Sara Ramirez di Grey’s Anatomy sarà uno dei nuovi volti del revival di Sex and The City, sequel che racconterà la realtà dell’amicizia femminile nell’ancor più complicata parte della vita a ridosso dei cinquant’anni. Le ragazze di New York tornano in dieci episodi da mezz’ora per una serie destinata a HBO Max, piattaforma che sembra puntare molto sull’effetto nostalgia (tanto da riportare sul set di Friends l’intero cast per una reunion-tributo). E anche se una di loro non ci sarà, proveranno a non far sentire troppo la sua mancanza. Trattandosi di un personaggio ingombrante e scintillante come quello di Samantha, la sfida sarà ardua e forse per questo arrivano i rinforzi.

Tra le new entry della serie Sara Ramirez di Grey’s Anatomy potrebbe essere una delle tre nuove amiche annunciate dai produttori dello show per diversificare la rappresentazione femminile nella serie (anche in questo caso, come per altri show, ci si pone il problema di un cast che è sempre stato tutto composto da attrici bianche nei ruoli principali).

In And Just Like That… Sara Ramirez di Grey’s Anatomy avrà il ruolo di Che Diaz, un cabarettista queer dall’identità non binaria (proprio come l’attrice) che presenta un podcast in cui Carrie Bradshaw è ospite fissa. Il personaggio della Ramirez è descritto come “una grande presenza con un grande cuore il cui oltraggioso senso dell’umorismo e la visione umana progressista dei ruoli di genere hanno reso lei e il podcast molto popolari“. Un tributo al politicamente corretto, penseranno in molti, ma anche un modo per sopperire ad una evidente mancanza di inclusività nella serie originale.

Il produttore esecutivo di Michael Patrick King ha annunciato l’arrivo di Sara Ramirez di Grey’s Anatomy come un grande acquisto per la serie, le cui riprese dovrebbero iniziare quest’estate a New York.

Tutti in ‘And Just Like That…’ sono entusiasti del fatto che un attrice dal talento dinamico come Sara Ramirez sia entrata a far parte della famiglia di ‘Sex and the City’. Sara è un talento unico, a suo agio sia con la commedia che con il dramma, e ci sentiamo entusiasti e ispirati nel creare questo nuovo personaggio per lo spettacolo.

Sara Ramirez di Grey’s Anatomy, vincitrice di un Tony Award, ha fatto la storia interpretando il personaggio LGBTQ+ più longevo in tv con Callie Torres, chirurgo ortopedico del Grey Sloan Memorial Hospital. In seguito, nel political drama Madam Secretary, ha interpretato la consulente Kat Sandoval. Oltre ad aver recitato a Broadway in molti apprezzati spettacoli, è stata guest star in diverse serie televisive come NYPD Blue, Law & Order: SVU, Third Watch e Spin City.