Il cast del revival di Sex and The City sembra aver preso la sua forma definitiva col ritorno di gran parte del comparto maschile della serie originale: tornano infatti i volti degli amori, dei mariti, degli amanti e degli amici delle quattro protagoniste del cult di HBO, tutti arruolati per interpretare i loro personaggi anche in And Just Like That…

A poche settimane dalle riprese della nuova serie in partenza ad agosto il cast del revival di Sex and The City si arricchisce di altri quattro veterani del format originale: sposano il progetto del revival David Eigenberg, di nuovo nei panni del marito di Miranda e padre di suo figlio, Steve Brady, Evan Handler nei panni del marito di Harry Goldenblatt, Mario Cantone nei panni dell’amico gay di Charlotte Anthony Marentino, e Willie Garson nei panni di Stanford Blatch, marito di Anthony e migliore amico di Carrie al di là della sua cerchia al femminile.

Secondo il produttore esecutivo Michael Patrick King le nuove aggiunte al cast del revival di Sex and The City hanno reso tutta la produzione “entusiasta di poter continuare le trame di questi amati personaggi con gli attori che li hanno resi così adorabili“.

Tutti questi volti ricorrenti del cast del revival di Sex and The City si uniscono agli altri interpreti già confermati per i 10 episodi di And Just Like That: oltre alle protagoniste e produttrici esecutive Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon e Kristin Davis (orfane di Kim Cattrall), tornerà anche Chris Noth nei panni di Mr.Big, il marito di Carrie, e quasi certamente John Corbett come Aiden Shaw (è stato lo stesso attore ad anticipare di essere stato contattato dalla produzione del revival). Inoltre è stato annunciato il debutto di Sara Ramírez, storico volto di Grey’s Anatomy, qui interprete del primo personaggio non binario della serie.