And Just Like That… ha ufficialmente iniziato la sua corsa verso il ritorno di Carrie Bradshaw in tv: il primo ciak è stato battuto e la produzione della serie ha diffuso anche un primo scatto ufficiale per promuovere il revival di Sex and The City targato HBO Max.

La produzione dei dieci episodi di And Just Like That… è iniziata a New York City e andrà avanti per tutta l’estate, con Sarah Jessica Parker che riprende il ruolo di iconico della scrittrice Carrie Bradshaw, Cynthia Nixon che torna ad essere l’avvocato Miranda Hobbes e Kristin Davis nei panni della dolce Charlotte York. Ma se c’è un effetto che questa prima foto promozionale susciterà negli affezionati alla serie originale, è quello di far sentire ancor di più la mancanza di Kim Cattrall e della sua Samantha Jones.

Questa prima immagine di And Just Like That… che ritrae Miranda, Carrie e Charlotte passeggiare per la loro amata Grande Mela con outfit come sempre impeccabili cristallizza il passaggio da quartetto a trio. E non fa altro che raffigurare plasticamente lo strappo tra le tre attrici e la collega mancante, che ha rifiutato di prendere parte a questa operazione nostalgia per la serie di Darren Star, coerentemente con quanto annunciato da anni. Ci saranno altri personaggi chiamati a riempire quel vuoto ma sarà alquanto impossibile rimpiazzare Samantha per la sua travolgente sensualità, il sarcasmo, la libertà sessuale e l’indipendenza da ogni cliché sulle donne (soprattutto quelle di mezza età).

@HBO Max

Il cast di And Just Like That… include anche altri nomi precedentemente confermati, come la new entry Sara Ramírez (la Callie di Grey’s Anatomy) nel primo personaggio non binario della serie, Chris Noth (il Mr. Big di Sex and The City), Mario Cantone (Anthony Marentino), David Eigenberg (Steve Brady), Willie Garson (Stanford Blatch) ed Evan Handler. Le protagoniste Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon firmano anche la produzione esecutiva di And Just Like That… con Julie Rottenberg, Elisa Zuritsky, John Melfi e Michael Patrick King. Quest’ultimo scrive la serie insieme a Samantha Irby, Rachna Fruchbom, Keli Goff, Julie Rottenberg ed Elisa Zuritsky.