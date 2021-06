Dopo quella di Friends perché non pensare ad una reunion del cast di Lost? Se è stato possibile celebrare la sitcom più riuscita della tv generalista a cavallo tra i due secoli, perché non fare lo stesso con la serie drammatica che più di tutte ha rivoluzionato il linguaggio narrativo seriale nei primi anni Duemila?

A lanciare l’idea è Evangeline Lilly che suggerisce una reunion del cast di Lost con un post su Instagram: condividendo una foto di gruppo che la ritrae insieme a gran parte dei protagonisti della prima stagione della serie, l’interprete dell’incendiaria (in tutti i sensi) Kate sembra proporre un ritorno in tv per l’iconico ensamble.

Di una reunion del cast di Lost non si è mai parlato ufficialmente, ma da quando è andata in onda quella di Friends su HBO Max (in Italia è disponibile su Now), le fanbase di altre serie hanno iniziato ad auspicare che anche i loro beniamini possano tornare insieme per raccontare la loro esperienza sul set. I fan di Lost, sebbene a volte divisi sul giudizio in merito ad alcune trame e in particolare al controverso finale, sono sempre stati particolarmente leali alla serie e hanno iniziato a suggerire sui social una reunion anche per i naufraghi del volo Oceanic 815.

All’idea di uno speciale tv che realizzi una reunion del cast di Lost, Evangeline Lilly appare entusiasta e cita perfino la celebre battuta di Jack sulla necessità di tornare sull’isola: “Guardate che bambini eravamo! Qualcuno ha detto speciale reunion di #LOST???? Tutti quelli che sono a favore dicano “dobbiamo tornare indietro!“. Che se ne stia già parlando?

Una reunion del cast di Lost sarebbe semplicemente un momento nostalgico che nulla toglierebbe al finale definitivo della serie, quindi nulla osta alla sua realizzazione: i creatori dello show si sono sempre detti contrari all’ipotesi di un revival proprio perché hanno lavorato a quel contestato finale per anni e non intendono riaprirlo per nessun motivo. Lasciano però campo libero ad ABC per un reboot con altri attori ed altre storie, che sia solo ispirato a Lost e non ne rimetta in discussione la natura.