Se le geniali intuizioni di Dr. House o le mirabolanti e avveniristiche operazioni di Grey’s Anatomy non hanno soddisfatto la vostra sete di medical drama, sta per arrivarne un altro che sembra davvero voler sfidare ogni forma di realismo. Lo sceneggiatore e produttore di Lost e The Leftovers Damon Lindelof, insieme a Matt Reeves (The Batman) e Oscar Sharp, è a lavoro su un medical drama dal registro fantasy destinato alla piattaforma HBO Max.

Variety parla di “realismo magico” per definire il genere di questo medical drama, intitolato The Human Conditions: la trama racconterà le vicende di un giovane medico britannico che deve curare malattie immaginarie e i relativi problemi emotivi che ne sono alla base.

La casa di produzione del medical drama è 6th & Idaho di Reeves, insieme a Warner Bros. Television e Brightstar. Daniel Pipski e Rafi Crohn di 6th & Idaho saranno i produttori esecutivi della serie insieme a Lindelof, Reeves e Sharp, che sta anche scrivendo la sceneggiatura e firmerà la regia una volta che la serie sarà entrata in produzione. Tanya Seghatchian (The Crown) e John Woodward (Cold War) saranno i produttori esecutivi per Brightstar.

Per lo sceneggiatore di Lost Lindelof il medical drama The Human Conditions non è l’unico progetto in cantiere: è stato recentemente impegnato come creatore e showrunner della miniserie della HBO Watchmen e ha co-creato con Tara Hernandez (The Big Bang Theory) una serie drammatica per la piattaforma Peacock.

Il genere medical drama sta riacquistando negli ultimi anni una certa centralità: nella prossima stagione tv, oltre ai ritorni di titoli rodati come Grey’s Anatomy, The Good Doctor, The Resident e New Amsterdam, debutterà anche il nuovo medical di CBS con Sophia Bush, dal titolo Good Sam.