C’è un’attrice di Lost che non ha mai visto gran parte della serie, compreso il tanto contestato finale. E non si tratta certo di una comparsa o di un’interprete di un ruolo secondario, ma di una delle protagoniste dello storico dramma di ABC.

Evangeline Lilly è l’attrice di Lost che non ha mai guardato il finale della sua serie tv più importante in carriera, in cui ha interpretato la ribelle e passionale naufraga Kate Austen: lo ha rivelato parlando con PEOPLE del suo nuovo film South of Heaven e rispondendo alle inevitabili domande sull’iconico show, andato in onda per la prima volta nel 2004.

L’attrice di Lost ha smesso di guardare la saga dei naufraghi del volo Oceanic 815 dalla terza stagione, dopo che la visione delle prime due l’aveva turbata particolarmente perché non riteneva di essere all’altezza della situazione.

Mi commuovevo guardando ogni singolo episodio delle prime 2 stagioni quando andavano in onda nel 2005. Perché è stata la mia prima grande performance di recitazione in assoluto, e davvero non sapevo cosa stavo facendo, e sono stata pessima in così tanti momenti. Ero così imbarazzante. (…) La verità è che non ho mai visto le stagioni 4, 5, 6. Quindi devo ancora guardarla per la prima volta.

@ABC

L’attrice di Lost ha però intenzione di recuperare, magari con una maratona delle stagioni che le mancano, rivivendo un’esperienza di cui serba ricordi eccezionali.