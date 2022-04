Demimonde sarà la prossima serie di JJ Abrams, il prolifico co-creatore di Lost, Finge, Felicity e numerosi altri format tv. Il nuovo progetto ha avuto una storia non semplicissima, visto che è stato annunciato nell’ormai lontano 2018 e solo dopo 4 anni si è giunti alla scelta di una protagonista: ad interpretare il ruolo principale sarà Danielle Deadwyler, di recente apparsa in Station Eleven di HBO Max e in precedenza nella miniserie HBO Watchmen, nonché particolarmente apprezzata nel film Netflix The Harder They Fall, interpretato al fianco di Jonathan Majors, Regina King e Idris Elba.

Demimonde è la storia di Olive Reed (Deadwyler), una donna che viene strappata via da suo marito e sua figlia a causa di un brutale esperimento scientifico. Costretta a svelare una cospirazione per ricongiungersi con la sua famiglia, finisce in un altro mondo oscuro e distante.

Demimonde appare dunque integrare alcuni degli aspetti prediletti della scrittura di Abrams, incorporando temi scientifici e metafisici e ambientazioni distopiche che hanno già segnato alcune delle sue principali e più apprezzate produzioni nel passato. Si tratta del primo format per la televisione per Abrams dai tempi dell’acclamata serie Fox Fringe nel 2008. Di recente il creatore di Alias ha lavorato alle sceneggiature dei film Star Wars: Episodio IX – L’ascesa di Skywalker e Star Wars: Episodio VII – Il risveglio della forza, di cui è stato in entrambi i casi anche regista.

Demimonde è attualmente ancora in fase di pre-produzione per HBO e difficilmente arriverà sulla piattaforma HBO Max (che in Italia ha un accordo di esclusiva per la distribuzione delle serie originali con Sky) prima del 2023. Abrams è autore della sceneggiatura e sarà anche regista della serie, oltre che produttore esecutivo tramite la sua storica compagnia Bad Robot Productions, che produce in associazione con Warner Bros. Television e HBO, cui è legata da un accordo globale. Kira Snyder, Rand Ravich e Far Shariat sono co-showrunner e produttori esecutivi.

