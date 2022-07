Sarà forse una delle poche reunion di Lost a cui avremo avuto il piacere di assistere: posto che non ci sono piani perché il cast della leggendaria serie torni insieme per un revival o un sequel, al pubblico che ha amato le vicende dei naufraghi del volo Oceanic 815 non resta che consolarsi con le immagini di qualche incontro sporadico, come quello avvenuto lo scorso weekend alle Hawai’i, sull’isola di Oahu dove si sono svolte le riprese della serie.

La reunion di Lost in questione ha riguardato Josh Holloway, Daniel Dae Kim ed Henry Ian Cusick: il terzetto di ex co-protagonisti dello show di successo di ABC si è ritrovato in vacanza insieme durante il weekend del Giorno dell’Indipendenza. L’attore che ha interpretato l’affascinante truffatore Sawyer nella serie ha posato con Daniel Dae Kim, l’interprete di Jin-Soo Kwon, e Henry Ian Cusick, che sull’isola era l’enigmatico Desmond.

A documentare questa parziale reunion di Lost anche Melvin Mar, produttore esecutivo, che ha condiviso diversi scatti degli attori con le rispettive famiglie, facendo sapere che è stato un “fantastico weekend del 4 luglio“.

Ma nessuna reunion di Lost è all’orizzonte in termini ufficiali: la serie creata J.J. Abrams, iniziata nel 2004, è terminata definitivamente con la sua sesta e ultima stagione in onda nel 2010 e nessuno dei produttori e sceneggiatori ha intenzione di riaprire quel capitolo finale così complesso e controverso, ancora oggi amato o odiato dal pubblico. Nonostante i tanti misteri irrisolti e le molte potenzialità di un format che avrebbe potuto generare una quantità enorme di spin-off per le storie e i personaggi coinvolti, la scelta degli autori è sempre parsa irreversibile: il finale di Lost è quella cui tutti hanno lavorato per anni e non verrà in alcun modo rimesso in discussione da una nuova iterazione.

