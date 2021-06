Emma Corrin in The Crown ha stupito tutti con la sua interpretazione magistrale di Lady Diana nella quarta stagione del royal drama inglese. Poco più che esordiente e a soli 25 anni, ha ottenuto diverse nomination ai premi più prestigiosi per questa interpretazione, conquistando il Golden Globe come Miglior Attrice per una serie Drammatica nel 2021.

E pensare che Emma Corrin in The Crown ci è arrivata da semi-sconosciuta: studentessa universitaria appassionata di teatro, un ruolo nella prima stagione della serie Pennyworth e poco altro, ha fatto diversi lavori per sbarcare il lunario a Londra mentre faceva provini su provini ottenendo diversi rifiuti. Il ruolo di Diana è arrivato dopo un’audizione che in realtà non era tale: la Corrin si è presentata alla produzione solo per leggere le battute di una scena tra Diana e Camilla Parker Bowles, durante un casting che era orientato alla scelta di quest’ultima (ruolo che alla fine sarebbe andato a Emerald Fennell). Ma la sua performance è stata talmente convincente che i produttori si sono ricordati di lei quando si è trattato di trovare la Diana della quarta stagione.

L’arrivo di Emma Corrin in The Crown è stato dunque, come spesso accade, frutto di una casualità. Parlando a Deadline con l’interprete di Bridgerton Regé-Jean Page, l’attrice ha ricordato quella lettura di copione di quella scena tra le due donne della vita di Carlo (“una masterclass di scrittura“, l’ha definita la Corrin) che le ha aperto la strada ad un ruolo al quale probabilmente non avrebbe osato aspirare in quel momento.

È stata un’audizione completa ma senza pressioni. Ero lì a leggere la parte di Diana, che ovviamente all’epoca pensavo sarebbe stato fantastico interpretare, ma era un sogno irrealizzabile. Eppure stavo anche entrando in una stanza di persone creative incredibili, e ho pensato: questa è un’occasione per mostrare loro cosa so fare.

Emma Corrin in The Crown ha impersonato una giovanissima Diana alle prese col fidanzamento con Carlo e il loro infelice matrimonio, costellato di tradimenti reciproci e incomprensioni insanabili (qui la nostra recensione). L’attrice si è preparata, tra le altre cose, guardando il documentario postumo Diana: In Her Own Words, disponibile su Netflix. Ad aiutarla a calarsi nella parte, indubbiamente, è stata anche la somiglianza incredibile con la giovane Lady D, che ha ereditato dalla madre: a quanto pare, quest’ultima da giovane veniva spesso scambiata per la Principessa.

Non ho alcun ricordo vivo di Diana, ma avevo questa strana cosa che mia madre le assomigliava incredibilmente e spesso veniva scambiata per lei in pubblico. Mia madre è la persona più empatica, aperta e dolce che conosca, ed è come la mia migliore amica. E a causa del suo amore per Diana, e forse per la somiglianza, penso di aver assimilato entrambe nella mia mente. Se devo essere onesta, in qualche modo sentivo di interpretare mia madre.

L’interpretazione di Emma Corrin in The Crown ha contribuito a riaprire il dibattito sull’eredità di Diana nel Regno Unito e nel mondo con la sua storia personale, i suoi conflitti con la famiglia Reale inglese e il suo impegno civile.