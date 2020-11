Alla vigilia del debutto su Netflix, le foto promozionali che mostrano la scena del fidanzamento di Carlo e Diana in The Crown sono un’anticipazione di uno dei momenti più squisiti della quarta stagione in arrivo il 15 novembre.

Josh O’Connor ed Emma Corrin, nelle immagini tratte dalla scena del fidanzamento di Carlo e Diana in The Crown, riportano alla mente la celebre intervista che i due rilasciarono alla stampa inglese nel 1981 annunciando le imminenti nozze. Una scena in cui si rende perfettamente l’idea di come il fidanzamento – forzato dalla famiglia reale – sarà l’inizio di un incubo per entrambi: Carlo resterà infedele per il resto del suo matrimonio, Diana sarà lasciata sola a gestire il suo ruolo di Principessa e l’immagine di una famiglia perfetta sarà fondata su una menzogna. Nonostante la nascita di due figli, il loro legame resterà sempre condizionato dalla mancanza d’amore e nello specifico dal legame tra Carlo e Camilla Parker Bowles.

La scena del fidanzamento di Carlo e Diana in The Crown segna uno spartiacque: se fino a quel momento Diana ha creduto di aver trovato il suo Principe, quell’intervista innesca in lei una consapevolezza drammatica.

Quella frase pronunciata da Carlo ad un cronista che sottolineava quanto sembrassero innamorati – “Qualunque cosa voglia dire amore” rispose l’erede al trono – fu per Diana un bagno di verità: da quel momento in poi avrebbe capito in modo sempre più inequivocabile di non essere la compagna di Carlo, ma la donna scelta per firmare un contratto davanti alla nazione, un accordo che sarebbe servito a dare degli eredi alla monarchia, a garantire una famiglia al futuro re e nulla più.

La scena del fidanzamento di Carlo e Diana in The Crown rievoca l’intervista con una verosimiglianza impressionante, come si può notare dalle immagini a confronto con il video di quel momento: la ricostruzione è attenta ad ogni minimo dettaglio, dai costumi alle luci, passando per le espressioni dei due protagonisti rese magnificamente dai due giovanissimi attori.











Ma di scene memorabili in The Crown 4 ce ne sono numerose, visto che si tratta della stagione più potente vista finora (qui la nostra recensione in anteprima). In una featurette diffusa da Netflix, i protagonisti della serie raccontano quanto la quarta stagione sia forte dal punto di vista narrativo proprio perché la famiglia reale entra in contatto e in contrasto con due donne dalla visione del mondo molto diversa da quella dell’aristocrazia dei Windsor, Lady Diana e Margaret Thatcher (interpretata dalla new entry Gillian Anderson). A rendere The Crown 4 la migliore stagione finora, come la definisce il suo produttore senza tema di smentita, è certamente la scrittura di Peter Morgan, creatore, sceneggiatore e showrunner della saga, occasionalmente anche regista per alcuni episodi. La sua capacità di tratteggiare i personaggi in modo profondo e umano, di intrecciare le storie dei singoli con gli eventi nazionali e mondiali, di mescolare il dramma all’ironia, la ricostruzione storica alla soap opera, raggiunge qui un livello qualitativo altissimo sotto ogni punto di vista.