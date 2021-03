The Crown ai Golden Globes 2021 conquista tutto. Com’era prevedibile, la quarta stagione incentrata sulle figure di Lady D Margaret Thatcher, ha incontrato il favore di pubblico e critica. Impeccabile nei dettagli, la serie Netflix si è fin da subito distinta per la sua attenzione nei dettagli storici e la scelta sempre azzeccata del cast.

Anche quest’anno The Crown si prende tutto: dal premio alla miglior serie drammatica a miglior attore (Josh O’Connor), attrice (Emma Corrin) e non attrice non protagonista (Gillian Anderson).

“È una bella sorpresa, è stato il periodo migliore della mia vita”, ha esordito O’Connor, interprete del Principe Carlo nella quarta stagione di The Crown, dopo aver ricevuto il premio. “Grazie a tutti, all’incredibile cast, lavorare con voi è stata una masterclass”, e poi ha dedicato un pensiero in particolare alla sua collega, Emma Corrin, che ha interpretato la giovane Diana Spencer. “Sei talentuosa, straordinaria, divertente e brillante. Ti voglio bene. Al mio team, alla mia famiglia e un’ultima cosa: sono davvero fortunato ad aver lavorato in questo period drama.”

Per Emma Corrin si tratta della prima nomination e la prima vittoria in assoluto ai Golden Globes. Al discorso di premiazione, la giovane attrice ha ringraziato la principessa Diana: “Mi hai insegnato la compassione e l’empatia vanno oltre ogni cosa potessi mai immaginare. Grazie a chiunque ti ricorda ancora oggi.” I ringraziamenti sono andati anche al suo “principe azzurro, Josh O’Connor, non ce l’avrei fatta senza di te”, ha dichiarato la Corrin. “Grazie per aver reso una completa gioia ogni singolo giorno della mia vita al mio fianco.”

Gillian Anderson, volto del Primo Ministro Margaret Thatcher, ha ringraziato il creatore Peter Morgan, per “avermi immaginato nei panni di Mrs. T. Non avrei potuto fare questo senza di te”.

The Crown ai Golden Globes 2021 era in nomination con Lovecraft Country, The Mandalorian, Ozark e Ratched.

Ecco il video del discorso di Josh O’Connor: