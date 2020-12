Ha stupito tutti, Emma Corrin in The Crown nei panni della Principessa Diana. Non fosse altro che si tratta di una quasi esordiente, alla sua seconda serie televisiva e al primo ruolo di prestigio in carriera. Eppure, nonostante sia poco più che ventenne, questa giovane interprete è stata in grado di infondere al mito di Diana grande umanità, tenerezza e travaglio interiore.

Non a caso c’è già chi auspica un ritorno di Emma Corrin in The Crown 5, magari in un flashback, nonostante il ruolo di Diana da “adulta” sia già stato affidato ad Elizabeth Debicki. Quella dell’attrice oggi osannata e in odore di grandi premiazioni sembra quasi una favola: come spesso accade ai giovani attori, anche per la Corrin il ruolo di Diana è arrivato quasi per caso, come ha raccontato il direttore di casting della serie Robert Sterne in un’intervista a Elle.

Sterne ha rivelato che l’arrivo di Emma Corrin in The Crown è stato deciso dopo averla vista un anno prima, come semplice comparsa assunta per leggere il copione durante la selezione per il ruolo di Camilla. La Corrin era stata ingaggiata per dare le battute alle candidate alla parte della Bowles, personaggio che ha debuttato già in The Crown 3 col volto di Emerald Fennel. Un anno dopo, quando si è trattato di scegliere l’attrice interprete della diciottenne Diana per la quarta stagione, al direttore del casting è tornata in mente proprio questa ragazza che aveva lavorato dietro le quinte durante i casting per Camilla leggendo il copione con le provinanti per la Spencer, nella scena del pranzo tra Diana e la sua eterna rivale in amore.

Di solito leggo io le battute durante tutti questi incontri, ma abbiamo deciso, siccome questa scena era importante, che avremmo convinto qualcuno a partecipare come Diana. Abbiamo chiesto a Emma di partecipare, non pensando di scegliere l’interprete di Diana in quel momento. Ma mentre leggeva le battute con le candidate al ruolo di Camilla, tutti i registi e lo showrunner guardavano più lei che le persone che interpretavano Camilla, che ovviamente non nomineremo. Quando abbiamo pensato a Diana, un anno dopo, eccola lì segnata nei miei appunti.

Sterne ha anche parlato della difficoltà di trovare gli attori giusti per i personaggi di The Crown, bilanciando una serie di aspetti come la somiglianza con i membri della famiglia reale e una certa concordanza con il cast precedente, visto che la serie rinnova i suoi attori ogni due anni (concordanza non sempre rispettata, se si pensa, ad esempio, che Olivia Colman ed Helena Bonham Carter hanno gli occhi castani mentre le attrici precedenti, Claire Foy e Vanessa Kirby, li avevano chiari).