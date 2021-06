Esce Sangria di Anna Tatangelo, un duetto con Beba rivolto a tutte le donne. Il singolo è incluso nel nuovo album della cantautrice di Sora, Anna Zero. In questo disco Anna Tatangelo mostra la sua nuova veste personale, con un tracklist più vicina alla scena contemporanea e lontana dai canoni della musica leggera e del pop canonico.

Beba compare tra i featuring eccellenti del nuovo disco di Anna Tatangelo. Gli ospiti della nuova release hanno un certo peso specifico nella scena rap e urban italiana. Fra Me E Te è un duetto con Gemitaiz, Guapo vede la partecipazione di Geolier. L’ultimo singolo prima di Sangria è Serenata.

Sangria di Anna Tatangelo è un pop urban deciso, con la partecipazione di Beba, in cui le due artiste confermano la stima reciproca e lanciano il loro messaggio di empatia a tutte le donne. Ecco le parole con cui la ex ragazza di periferia descrive il singolo:

Anna Tatangelo ha trovato nuova linfa a partire dall’incontro artistico con Achille Lauro e Boss Doms. Insieme avevano lanciato la nuova edizione di Ragazza Di Periferia, uscita poco dopo l’album La Fortuna Sia Con Me (2019). Da quel momento l’artista di Sora ha esplorato nuovi orizzonti anche personali, culminati con la fine del matrimonio con Gigi D’Alessio.

Un argomento che l’artista tiene per sé, tanto da rispondere con decisione quando gli organi di stampa tentano di insinuarsi nella sua vita privata, com’era successo per quei rumor su Livio Cori. Di Gigi D’Alessio parla raramente e solamente di sua spontanea volontà, mai sei incalzata dai giornalisti. Le prime dichiarazioni dopo la separazione le ha rilasciate a Verissimo in primavera.

Con Sangria e l’intero album Anna Zero, Anna Tatangelo assume il ruolo della fenice che risorge dalle sue ceneri.

E così sia una commedia a casa mia

pane amore e sangria

sangria

e scappo via, vi saluto

buenos dias mani sporche e sangria

giuro polizia non è colpa mia

Un pavimento di sabbia

cammino e lascio l’impronta

mi vuole tenere in gabbia

sembra un’ombra il mio hombre

comodi comodi fermi nelle sabbie mobili

senza difese né abiti solo vestiti di alibi

il tuo cuore nel mio mirino

guarda te che cosa combino

perchè abbiamo un solo destino

siamo un mezzo tiro mancino

sincronizziamo il bacino

ci ha urlato pure il vicino

sono le 3 del mattino

facciamo troppo casino

Una come me vuole il mondo ai piedi

baby mica le scarpe ma non mi vedi

se vuoi stare con me meglio che ti alleni

perchè non vado piano, non amo i freni

tu mi vuoi diversa ma non mi interessa

posso perdere tutto tranne me stessa

va bene accetto le tue scuse caro

in bocca un Cohiba cubano

su di te chiudo un occhio e dopo sparo

siamo rose con le spine

occhio se sbagli che ti puoi ferire

ti rubiamo il cuore come le bandite

siamo capricciose come le bambine

non guardiamo le vetrine ne’ beviamo il vino con le bollicine

l’ho fatto ancora ma che vuoi che sia

giuro polizia non è colpa mia

