Anna Tatangelo a Verissimo solleva il coperchio, per la prima volta, sulla fine della relazione con Gigi D’Alessio. La ex coppia di artisti ha messo la parola “fine” al matrimonio nel 2020 e oggi la voce di Guapo rompe il silenzio nel salotto di Silvia Toffanin.

Non è stato certo facile, e Anna non lo nasconde. “Non è facile – racconta la cantante – quando hai un figlio che fa domande“. Oggi lei è una donna nuova, un’artista che ha trovato la sua svolta e soprattutto una persona felice. Anche il suo percorso musicale è cambiato: Anna Tatangelo ha adottato un nuovo look, ha cambiato outfit e soprattutto ha virato verso uno stile più vicino al mainstream esplorando il pianeta hip hop del tutto inedito per lei.

Lo abbiamo scoperto anche con l’ultimo singolo Serenata. Non è stato facile, dunque, e dopo 15 anni di matrimonio la parola “ricominciare” può essere invasiva e opprimente. Anna Tatangelo, infatti, ricorda Gigi D’Alessio come una “storia importantissima” nella quale sa di averci provato. “Oggi stiamo bene”, dice, riferendosi alla sua vita con il figlio Andrea. Come sarà il domani?

In questo presente Anna ha trovato una nuova armonia. Tutte le scelte che ha fatto la rendono fiera: “Sono andata contro tutto e tutti”, dice con orgoglio, “Anche quando ci davano per finiti”. Il domani, quindi? Sì, potrebbe esserci un altro figlio perché “la vita va avanti”. Nemmeno un rancore? Anna Tatangelo a Verissimo si mostra leggera, confessa che danneggiarsi a vicenda non conviene, mai, specialmente se ci sono dei figli.

Cessata la tempesta, dunque, arriva la quiete. Anna Tatangelo a Verissimo è una fenice risorta dalle ceneri. Oggi si rinnova, si rifugia ancora nella musica e traduce il suo corso personale in nuove sperimentazioni con collaborazioni eccellenti. Si reinventa, Anna, o forse si riscopre e torna in superficie per riprendere ossigeno, perché c’è un album in uscita.