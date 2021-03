Dopo le prime veline su una presunta relazione arriva la replica di Anna Tatangelo su Livio Cori, e con due stories pubblicate su Instagram l’artista di Guapo non usa le mezze misure. Cos’è successo?

Tutto è iniziato quando il giornalista Santo Pirrotta, ospite fisso del format Ogni Mattina, ha parlato di presunta relazione tra Anna Tatangelo e Livio Cori. Pirrotta ha aggiunto che a presentare il rapper alla cantante sarebbe stato proprio Gigi D’Alessio che oggi, chiosa, si sarebbe rifatto una vita con una giovane fan.

Le indiscrezioni non confermate da alcuna delle tre parti sono rimbalzate subito tra i quotidiani più autorevoli diventando un caso nazionale. In questo periodo, del resto, Anna Tatangelo e Livio Cori stanno collaborando al nuovo disco della cantante, nuovo capitolo del suo percorso musicale che a giudicare dai primi singoli pubblicati avrà un forte sapore urban.

Anna Tatangelo, che non è solita rivelare dettagli della sua vita sui social, ha perso la pazienza e ha preso parola pubblicando due stories su Instagram.

La collaborazione tra i due artisti avrebbe dato motivo di pensare a una relazione, e per questo è arrivata la replica di Anna Tatangelo su Livio Cori.

La popstar ha preso di mira i giornali e ha annunciato diffide verso qualsiasi testata che riporterà dichiarazioni mai rilasciate. “Quando e se mi andrà di farlo, lo farò io”, riferisce la Tatangelo per ricordare che lei e soltanto lei è legittimata a parlare della sua vita privata.

Soprattutto la cantante smentisce che Livio Cori le sia stato presentato da Gigi D’Alessio: “Ca**ate inventate di sana pianta” e ricorda di quanto la stampa inventi cose sul suo conto da almeno 16 anni. Ecco il testo completo della replica di Anna Tatangelo su Livio Cori.

“Visto che c’è gente che parla a vanvera senza sapere cose, ho deciso stavolta di parlare io. Partendo dal presupporto che Gigi ed io non stiamo più insieme da un anno e, come lui ha il diritto di rifarsi una vita ne ho il diritto anche io, ci tengo solo a dirvi che partirà una diffida a chiunque si permetta (intendo ovviamente ai giornali) di dichiarare con tanto di virgolettati che ho rilasciato interviste sulla mia vita privata. Quando, e se mi andrà di farlo, lo farò io.

Inoltre, ci tengo a precisare che conosco Livio da anni, abbiamo fatto un Sanremo insieme ed è stato ospite ai miei live. Tra l’altro sta lavorando al mio disco quindi queste ca**ate inventate di sana pianta del “Gigi ha presentato Livio ecc” risparmiatevele.

Detto ciò, avete sempre parlato voi giornali per me e di me e sono 16 anni che sento ca**ate. Da quando ne avevo 18… all’epoca ero troppo piccola e troppo impaurita per dirvi quello che sto per dire, ma ora non me ne frega niente: fatevi i ca**i vostri!

PS: Quando avrò voglia di parlare di me lo farò io, per il resto fatevi una vita”.