Fra Me E Te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz è il secondo capitolo della nuova esperienza artistica della star di Ragazza Di Periferia. Un nuovo passo, questo singolo, che arriva dopo il primo approccio di Guapo con Geolier, l’esplorazione dell’orizzonte hip hop che ci mostra una Tatangelo più spigolosa e sicura di sé, capace di mettere le sue indiscusse abilità nel canto al servizio del flow di uno dei rapper più validi della scena italiana.

Al loro fianco, come nel singolo precedente, il produttore Mixer T e la penna di Martina May. L’artwork di Fra Me E Te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz mostra la cantante in una versione pulp dell’iconografia di Cappuccetto Rosso. Non c’è una bambina indifesa alle prese con un feroce predatore: Anna Tatangelo indossa una divisa rossa aderente, tiene il lupo al guinzaglio e imbraccia un fucile.

Nell’annunciare il nuovo singolo, Anna Tatangelo aveva nuovamente ripulito il suo profilo Instagram per lasciare solamente 3 post: il primo mostrava una scritta a caratteri bianchi su sfondo nero: “C’era una volta”; il secondo una serie di immagini fiabesche e il terzo l’artwork di Fra Me E Te. Si vocifera, a tal proposito, che C’era Una Volta sia il titolo del nuovo album che potrebbe contenere altri duetti.

Discograficamente Anna Tatangelo è ferma a La Fortuna Sia Con Me (2019) e pochi mesi fa, a maggio, aveva riferito in un’intervista che il nuovo album sarebbe stato completamente diverso dai precedenti. Il suo approccio al mondo rap, del resto, lo abbiamo notato con la versione di Ragazza Di Periferia in duetto con Achille Lauro.

Fra Me E Te di Anna Tatangelo feat. Gemitaiz si muove su un beat urban, parole pungenti che raccontano la fine di una relazione e autotune, capacità che danno conferma su quanto la stessa cantante ha riferito nei mesi precedenti: il suo nuovo mondo è completamente diverso.

[1a Strofa]

Il sole tace alla mia schiena

mi sveglio che lui dorme ancora-a

dal vino rossa ieri a cena

a casa sua in meno di un’ora-a

hai preso la mia mano e hai detto:

“fai piano, sveglia il vicino e poi sul divano”

Mi hai stretto i polsi e mi guardavi, lo sapevamo già

che sarebbe finita così (che sarebbe finita così)

mi rivesto e vado via da qui (qui)

Fai conto che tra noi è chiusa qua (chiusa qua)

devo restarti lontana ma

forse già lo pensi pure tu

che io e te non ci vedremo più

(Non dovrà saperlo mai nessuno

cambia le lenzuola che c’è ancora il mio profumo

spero che stanotte non mi abbia visto qualcuno

le foto e i messaggi sull’iPhone cancella tutto)

[Ritornello: Anna, Gemitaiz]

Meglio chiuderla qua (qua), no

perché lo so come andrà, lo so

che poi uno di noi due si fa male (si fa male)

pensa alle nostre facce sul giornale

deve restare fra me e te, fra me e te, fra me e te (questa cosa)

fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare fra me e te) fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare tra me e te, ahia)

[2a Strofa: Gemitaiz]

I get those goosebumps every time

Che mi stai intorno se rimani già lo sai

Che poi non mi viene il sonno

Mi hai visto che sono on line

E cosa fai? Se stai solo dove vai?

Quando esci e non ci sono tu mi dici “torno presto” (ehi)

Però torni all’alba se ti dico dove sono adesso (ehi)

Dimmi cosa cambia (cosa cambia)

Lei ha bisogno di qualcuno che la ama

Fra’, mi sa che ho fatto il passo un po’ più lungo della gamba

È un po’ che ci conosciamo (uh)

Mi dici che sono strano (mmh)

Solo perché non ti amo e non ti chiamo

Sono lupo solitario

C’ho il cuore invano

[Ritornello: Anna, Gemitaiz]

Meglio chiuderla qua (qua)

perché lo so come andrà, lo so

che poi uno di noi due si fa male (si fa male)

pensa alle nostre facce sul giornale

deve restare fra me e te, fra me e te, fra me e te (questa cosa)

fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare fra me e te) fra me e te, fra me e te, fra me e te

(deve restare tra me e te)

non dovrà saperlo mai nessuno