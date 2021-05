Il nuovo album di Anna Tatangelo ha un nome e una data. La cantante di Sora ha creato hype la scorsa settimana con un teaser in cui, insieme a un monologo, ha annunciato la data d’uscita dell’ottavo disco in studio.

Il nuovo album di Anna Tatangelo

Oltre all’ultimo singolo Serenata, Anna Tatangelo ha costellato gli ultimi mesi con inediti che faranno parte di Anna Zero, da Guapo a Fra Me E Te in duetto con il rapper Gemitaiz. Oggi gli inediti fanno parte della tracklist di questo nuovo disco che segna la svolta della ex ragazza di periferia.

Anna Zero, questo il titolo del nuovo album di Anna Tatangelo, uscirà il 28 maggio 2021 e sarà composto da 10 tracce alle quali hanno collaborato importanti produttori della scena contemporanea, da Frenetik&Orange a Emis Killa. Con questa nuova opera la cantante di Sora suggella il suo progressivo avvicinamento alla scena urban e rap.

Anna Zero – Tracklist

Anna Zero, un gioco di parole con Anno Zero, concetto con il quale si preannuncia una ripartenza, sarà composto con le seguenti tracce:

01 Appartamento (prod. Frenetik&Orange)

02 Sangria ft Feba (prod. Danti)

03 Non Mi Tocca (prod. Danti)

04 Serenata (prod. Dat Boi Dee)

05 Menomale (prod. Livio Cori)

06 Se (prod. Mago del Blocco)

07 Come Mai ft Martina May (prod. Mixer T)

08 Fra Me E Te ft Gemitaiz (prod. Mixer T)

09 Guapo ft Geolier (prod. Dat Boi Dee)

10 Anna Zero (prod. Emis Killa)

Il nuovo album di Anna Tatangelo è già disponibile in pre-save. La copertina del disco mostra l’artista senza veli su un letto di brace, un messaggio che mostra la sua nuova veste di risorta dalle ceneri come una fenice guerriera. Un nuovo stato di cose, quello della cantante, che era già emerso con il singolo Guapo quando si era mostrata con un nuovo look più audace e sportivo.

Una virata notevole, a giudicare dai singoli che abbiamo già ascoltato, rispetto al disco La Fortuna Sia Con Me pubblicato nel 2019. Un punto di rottura evidente e che mostra la svolta anche personale di Anna Tatangelo che poche settimane fa, per la prima volta, ha raccontato i suoi trascorsi con Gigi D’Alessio nel salotto di Silvia Toffanin a Verissimo.