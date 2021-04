Il nuovo singolo di Anna Tatangelo è Serenata e ha anche una data d’uscita. La cantante di Sora ha appena annunciato il nuovo appuntamento con il suo nuovo percorso artistico, che dalla pubblicazione di Guapo feat. Geolier ha segnato la fine del pop mainstream aprendo le porte a sonorità più urban ed elettroniche, molto vicine all’r’n’b e con inserti hip hop.

La svolta contemporanea di Anna Tatangelo è continuata con Fra Me E Te, singolo uscito nell’ottobre 2020 dopo una collaborazione con il rapper Gemitaiz, tra i numeri uno del suo genere.

Nelle ultime ore Anna Tatangelo ha annunciato l’uscita di Serenata, il nuovo singolo, prevista per venerdì 30 aprile. Nel post sui social ha menzionato anche il produttore napoletano Dat Boi Dee che negli anni si è fatto le ossa a partire dalla storica collaborazione con Livio Cori per il brano Surdat dalla colonna sonora della serie TV Gomorra fino a unirsi a grandi nomi come Emis Killa, Geolier, Enzo Dong e Coco.

L’ultimo album in studio di Anna Tatangelo è La Fortuna Sia Con Me, dopodiché per lei sono cambiate tante cose. Per questo la cantante si è spesso trovata sotto i riflettori del gossip con notizie spesso infondate, come la presunta relazione con Livio Cori sulla quale è intervenuta lei stessa nel mese di marzo per spegnere i rumors.

“Fatevi i ca**i vostri”, ha scritto Anna Tatangelo furente nelle sue stories di Instagram. Secondo le indiscrezioni, infatti, la loro relazione – mai confermata – sarebbe iniziata durante un incontro organizzato proprio dall’ex marito Gigi D’Alessio quando la coppia non aveva ancora interrotto il matrimonio.

Come sarà Serenata? Il nuovo singolo di Anna Tatangelo, secondo l’anteprima pubblicata, ha inserti spagnoleggianti eseguiti con una chitarra classica e per questo c’è già chi parla di potenziale hit estiva, ma lo scopriremo nei prossimi giorni.