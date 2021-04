Il revival di Sex and The City dovrà fare a meno di due personaggi chiave come Samantha e Mr. Big (Kim Cattrall e Chris Noth non saranno nel cast), ma ritroverà un vecchio amore di Carrie, un personaggio molto apprezzato dal pubblico anche per la sua piccola apparizione nel secondo film sequel della serie. Si tratta di Aiden Shaw, l’artigiano con cui Carrie ha avuto forse la storia più importante dopo quella con John Preston, che è diventato poi suo marito dopo nozze rocambolesche nel primo film della serie.

Nel revival di Sex and The City per HBO Max, intitolato And Just Like That…, l’attore John Corbett riprenderà il suo ruolo per un arco temporale indefinito, come ha confermato lui stesso: “Farò lo show. Penso che potrei essere in parecchi [episodi]“, ha detto al New York Post. Nessuna anticipazione, ovviamente, su quali saranno le implicazioni (sentimentali?) del ritorno di Aiden nella vita di Carrie, ma il fatto che non ci sarà Mr. Big, con cui la protagonista si è sposata nel primo film, suggerisce che possa esserci un ritorno di fiamma.

Il revival di Sex and The City cercherà evidentemente di riportare in scena quanti più personaggi possibile della serie originale, anche perché le assenze di peso di Cattrall e Noth avranno un impatto enorme sulla trama. HBO non ha confermato la notizia del casting di Corbett, anticipato però dall’attore stesso: il personaggio di Aiden ha fatto il suo debutto come artigiano e produttore di mobili nella terza stagione ed è apparso saltuariamente fino alla sesta, per poi tornare nel film Sex and the City 2 mentre incontra Carrie durante un viaggio ad Abu Dhabi e le racconta di essere sposato e avere tre figli.

Il revival di Sex and The City entrerà in produzione a New York nella tarda primavera e, secondo la sinossi ufficiale, “seguirà Carrie, Miranda e Charlotte mentre percorrono il viaggio dalla complicata realtà della vita e dell’amicizia dei loro 30 anni alla realtà ancora più complicata della vita e dell’amicizia nei loro 50 anni“.