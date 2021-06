Il concerto di Marracash all’Arena di Verona è stato rinviato al 2022. Il rapper si sarebbe dovuto esibire il 18 settembre 2021 per l’In Persona Tour 2021, ciclo di concerti per la promozione dell’ultimo album Persona. La data di settembre era il rinvio dell’appuntamento programmato il 22 maggio 2020. Nelle ultime ore la data del 2021 è slittata al 2022 a seguito delle normative vigenti.

Il concerto di Marracash all’Arena di Verona è stato riprogrammato al 28 aprile 2022. Tutti i biglietti precedentemente acquistati resteranno validi. Sul sito del circuito Ticketone e su tutti i rivenditori autorizzati sono ancora disponibili i biglietti in prevendita secondo le seguenti soluzioni:

Platea – Cat 1 € 69,00

Platea – Cat 2 € 65,00

Poltroncina – Cat 1 € 59,00

Poltroncina – Cat 2 € 55,00

Gradinata Non Numerata – € 35,00

Il 2021, tuttavia, si presenta già come l’anno della riapertura della stagione dei concerti. Per il momento i rinvii al 2022, come nel caso di Marracash, sono ancora in essere ma grazie alla campagna di vaccinazione e alla sensibilizzazione messa in atto anche da parte degli stessi artisti la pandemia ha allentato la sua morsa. Il 2020 è stato un anno tragico, sia per i cantanti che per i lavoratori dello spettacolo. Anche Marracash, come da lui stesso reso noto sui social per rassicurare i fan, ha contratto il Covid-19 nel 2020.

Marracash ha da poco collaborato al featuring per Solo Lei Ha Quel Che Voglio dei Sottotono insieme a Tiziano Ferro e Guè Pequeno. Il brano, come il titolo suggerisce, è una rivisitazione della popolare hit di Fish e Tormento che stanno per tornare con un nuovo album dopo anni di silenzio.

Recentemente, inoltre, Marracash ha preso parte del mixtape Fastlife 4 di Guè Pequeno nella traccia Smith & Wesson Freestyle e ha pubblicato il singolo 64 Barre Di Paura per la colonna sonora della serie Netflix Zero, alla quale ha partecipato anche Mahmood. Al concerto di Marracash all’Arena di Verona potremo ascoltare anche i nuovi singoli, e non dimentichiamo che il rapper ha annunciato importanti novità per il 2021.