Marracash è positivo al Covid ma ha voluto rassicurare tutti con un post sui suoi social, nei quali ha spiegato quali siano le sue attuali condizioni di salute. Il rapper ha dichiarato di essere sulla via della guarigione e di stare bene. Nello stesso post, ha anche voluto ringraziare per gli ottimi risultati di Neon – con Elisa – e Qualcosa In Cui Credere, che ha rilasciato con Guè Pequeno.

A causa dell’emergenza Coronavirus, anche i concerti di Marracash sono stati rimandati al 2021. Tutti i biglietti sono tornati disponibili per le prossime date, ma tutti gli eventi sono ora subordinati all’andamento della pandemia, che non sembra voler allentare la sua morsa. L’artista sarà al PalaInvent di Jesolo il 3 aprile, mentre a maggio sarà sul palco del Mediolanum Forum di Assago.

All’inizio della prima onda di Covid, Marracash aveva definito il virus come una follia collettiva che avrebbe messo in ginocchio l’economia del paese: “Manca un mese. Mi auguro che questa stupida follia collettiva sia finita per allora. Anche perché sennò andiamo in bancarotta come Paese!”.

Purtroppo, Marracash non è il primo volto noto a essere stato colpito dal Covid. Alcuni giorni fa, era stata Nina Zilli ad aver annunciato di essere risultata positiva al Coronavirus, probabilmente contratto durante una cena al ristorante. L’artista piacentina aveva invitato a evitare luoghi affollati. Sono seguiti gli annunci di Federica Pellegrini e quello di Mara Maionchi, che sabato scorso è stata ricoverata a Milano ma le sue condizioni sono buone.

Il nuovo DPCM ha definitivamente spento le speranza sugli spettacoli dal vivo in programma nei prossimi mesi. Il provvedimento dura fino al 24 novembre, ma sembra – attualmente – improbabile che si possano tenere concerti prima del 2021. Tutti i concerti rimandati rimangono formalmente in piedi, ma il futuro dello spettacolo è legato all’andamento della curva di contagio, che determinerà ogni decisione futura sugli spettacoli dal vivo.