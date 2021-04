Con Fastlife 4 di Guè Pequeno è opportuno abbassare la cresta. Con Mr. Fini avevamo già capito di non essere nessuno, ma con questa nuova sfida possiamo alzare le mani. Guè non è soltanto un rapper dedito al dissing, a trovare la rima giusta e a trovare la quadra tra metrica e beat. Parliamo di un creativo, un appassionato che coniuga la qualità all’immagine.

Fastlife 4 di Guè Pequeno

Fastlife 4 di Guè Pequeno riprende un discorso interrotto nel 2012 con il volume 3. Anche a questo giro troviamo DJ Harsh e la tracklist è ricca di ospiti. Il Disclaimer che dà il titolo alla prima traccia getta le basi per ciò che andremo ad ascoltare, e lo fa con coscienza.

Ogni traccia è un pezzo di hip hop che ci rimanda indietro talvolta di 30 anni, talaltra di qualche mese. L’abilità di Guè e DJ Harsh è infatti quella che ha messo insieme i canoni dei b-boys e dello stereo sulla spalla e le sfumature contemporanee, meno “zozze” della old school.

Gli ospiti

Dentro Fastlife 4 di Guè Pequeno troviamo Lazza, Salmo, Gemitaiz, Marracash, Luchè, MV Killa, Noyz Narcos, Vettosi e Rasty Kilo. Sì, abbiamo letto bene: Salmo, e il dissidio è ormai cosa lontana.

Non solo ospiti eccellenti, ma altrettante pietre preziose hanno affiancato DJ Harsh nella produzione come PK, Night Skinny e Bassi Maestro nei panni di North Of Loreto. Un simposio degno del nome “mixtape” che si rende speciale dalla prima all’ultima traccia, e non è un luogo comune: partite da Lifestyle, seconda traccia dopo l’intro Disclaimer, e vorrete continuare all’infinito.

01 Disclaimer

02 Lifestyle

03 Alex (feat. Lazza e Salmo)

04 Smith & Wesson freestyle (feat. Marracash)

05 Champagne 4 the pain (feat. Gemitaiz e Noyz Narcos)

06 Wagyu (feat. Night Skynny)

07 Marco Da Tropoja (feat. Vettosi)

08 Co$¥Mon€¥

09 Italian Hustler (feat. Rasty Kilo)

10 Babyma (feat. Mv Killa)

11 Denim Giappo (feat. Luché)

12 Me&My B

13 Fast Life (feat. North of Loreto)

14 Vita Veloce freestyle

La musicassetta

Sì, Guè è un creativo e lo dimostra con la scelta di inviare ai suoi colleghi un mangianastri customizzato insieme alla versione del mixtape su audiocassetta, un vero e proprio salto nel tempo.

Per questo Fastlife 4 di Guè Pequeno è già storia: la ripropone e lo fa con rispetto, tutto quello che merita.