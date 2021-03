64 Barre Di Paura di Marracash è un esempio di quanto il rap possa essere versatile. Il “king”, così viene definito il marito di Elodie, mette il suo flow al servizio del format 64 Bars del marchio RedBull e soprattutto della piattaforma Netflix per la colonna sonora della nuova serie TV Zero in arrivo il 21 aprile 2021.

Red Bull 64 Bars, del resto, è un format che tra gli appassionati del rap è diventato un punto di riferimento. Dall’incontro tra un produttore e un rapper dovranno nascere 64 barre e a questa sfida hanno partecipato artisti di alto calibro per la scena italiana, da Guè Pequeno a Nitro, passando per Madame – reduce dal successo di Sanremo con Voce e la cover di Prisencolinensinainciusol – e Lazza, ma anche Ghemon, Shablo e Frah Quintale.

64 Barre Di Paura di Marracash, prodotto da Marz, è una prova superata: per questa occasione il rapper ha scelto di cimentarsi in una strofa più estrema dei suoi canoni e con un flow più serrato. Nel video ufficiale vediamo il protagonista di Zero, che racconta la storia di un ragazzo che ha il potere di rendersi invisibile e che si ritrova a diventare un eroe quando gli abitanti del Barrio si trovano in pericolo.

Recentemente Marracash ha annunciato che entro il 2021 verrà pubblicato il suo nuovo album, seguito ideale del successo di Persona (2020) e, come possiamo notare, le novità sono già arrivate. Non è detto sapere de 64 Barre Di Paura farà parte del disco in arrivo ma siamo sicuri che non mancheranno gli annunci a sorpresa.

Flow e punch line ci mostrano un rapper in ottima forma e pronto a ripartire con una nuova avventura discografica, capace di spostarsi di contenitore in contenitore senza mai perdere la sua dote bensì arricchendo il suo talento. Di seguito il testo di 64 Barre Di Paura di Marracash e il video ufficiale.

Marracash

64 Bars di paura

questi non hanno capito un c*zzo

come se si presentano per fare una rissa

e tu tiri fuori un mitra e

Pa-pa-pa-partito da zero cash

dalle scalette alla prima alla Scala

la mia è una scalata da vero re

hai preso due etti, io ho preso due ettari

fra mi chiamavano Marracash

questi miei amici non vengono a prendere un the

vengono a prendere te

vengono a pa-pa-pa-parlare che

Fumo dalla bocca, fumo dalla boccia,

fumo dalla bocca di un M3

mi prende una sincope, sei scemo d’indole

o c’hai la sindrome di Tourette

da dieci anni in major ma non hai mai fatto la majorette

ho solo classici, palmares

Da zero a cento in 2,3

tanti Bezos come Jeff

vi sorpasso solo sibilando come questa Tesla Model S

non dici un cazzo, ventriloquo

rosichi, scoppia un ventricolo

guarda il tuo tour è ridicolo

in più mi hanno detto che c’hai il palco piccolo

Prima mi vuole poi mi vuole morto,

ma devo ammettere che le stanno cosi bene

i miei soldi sul collo

prendo un cachet vergognoso, fratello

ma il bello è che non mi vergogno

poi dalla vasca, materasso ad acqua

finché non annego in un sogno

ne ho fatte un paio di troppo

Un paio di troppo e non si dorme

un ghiacciaio al collo e non si scioglie

laureati in legge del più forte

laureati in lettere dal fronte

su giù per lo stretto di Messina

ti sequestro, vero G, Mesina

ho sposato questa street, fedina

ti faccio sopra una x, schedina

La carriera su un terreno spoglio

pietra sopra pietra, casa di mio nonno

non pensavo a come sarei morto

mi facevo basta, Billy Bob Thornton

sono un predatore quindi il mio colore preferito, bro

è l’infrarosso

scoppio senza far rumore, segno della croce

pa-pa-pa-pa

Paga sta bella tro’

sono più mascolo di Benji Mascolo

mentre si toma Bella Thorne non testimonio neanche a un matrimonio, lo sai che c’ho l’odio per questi cops pssy manicomio, puccio pinzimonio,

scanno sullo Ionio su questo yacht

fra’ sto portando sti soldi offshore

Dalle bidonville alle bouganville

due firme, leggi le postille

all in, fino alle tonsille

io ho un flow da king e rime da killer

lisca in bocca per il troppo pesce

stile scotta, il micro è incandescente

fic* rotta, viso di Eva Mendes

questo rapper schioppa ucciso dalle zecche

bro’