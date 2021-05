Esce oggi Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021 dei Sottotono con Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash. Anticipa il nuovo album dei Sottotono, in cui viene ripercorso l’intera carriera del gruppo attraverso una serie di brani già editi ma proposti in una nuova versione, e con collaborazioni importanti.

Dopo il singolo Mastroianni, è il nuovo estratto dall’atteso album Originali in programma per il 4 giugno 2021, lavoro che segna il ritorno definitivo di Tormento e Big Fish insieme sulle scene.

Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021 dei Sottotono con Tiziano Ferro, Gué Pequeno e Marracash è stato annunciato via social negli scorsi giorni e riporta Tiziano Ferro a collaborare con i Sottotono, gruppo con il quale ha mosso i primi passi sul palco in qualità di corista.

Sono passati ormai più di 20 anni da quel momento e Tiziano Ferro vanta una carriera importante. Conosciuto ed apprezzato in Italia e nel resto del mondo, Tiziano torna alle origini, prestando la propria voce per un feat. con i Sottotono insieme a Gué Pequeno e Marracash.

“I Sottotono per me sono stati sogno, opportunità, lavoro, divertimento, lezione” ha scritto lo stesso Tiziano dal suo profilo Instagram. Aggiungendo: “Non ringrazierò mai abbastanza Big Fish e Tormento per avermi scelto a diciannove anni come corista e poi di nuovo oggi per questo meraviglioso progetto”.

Il risultato è da oggi disponibile in radio e negli store digitali, in attesa del disco che celebra la carriera dei Sottotono attraverso le sue tracce più importanti. Solo Lei Ha Quel Che Voglio 2021 è il remake della hit contenuta nell’album Sotto Effetto Stono e datata 1996.