Con l’episodio numero 8 in onda il 28 maggio termina la programmazione di NCIS 18 su Rai2, in prima visione in chiaro e in prima serata: si tratta dell’ultimo appuntamento, per ora, con il longevo procedural di CBS che è stato appena rinnovato dalla rete anche per la diciannovesima stagione.

Dopo l’ultimo episodio di NCIS 18 su Rai2 il 28 maggio, la programmazione ripartirà in autunno con la seconda parte di stagione e gli ulteriori 8 episodi: più breve delle precedenti a causa dei ritardi di produzioni dovuti alla pandemia, la stagione 18 si conclude infatti con l’episodio 16, appena trasmesso negli Stati Uniti da CBS con un finale shock che ha visto l’uscita di scena di un altro volto storico della serie.

In Italia la pausa tra prima e seconda parte di stagione inizia dopo la messa in onda dell’episodio di NCIS 18 su Rai2 dal titolo Fedele a chi?, che segna uno spartiacque importante nella serie perché è l’ultimo con la presenza di Maria Bello. Il contratto triennale dell’attrice con CBS Studios è terminato quest’anno e non è stato rinnovato, presumibilmente a causa di altri impegni della Bello, con la conseguente uscita di scena del personaggio della psicologa forense Jack Sloane e la fine di ogni possibile speculazione su un futuro insieme per lei e Gibbs.

I due si saluteranno teneramente nell’episodio di NCIS 18 su Rai2 al termine di una delicata missione in Afghanistan, che spingerà la Sloane ad esaudire quel desiderio di cambiamento nella sua vita già auspicato negli episodi precedenti e condiviso proprio con Gibbs. Maria Bello ha salutato il cast lo scorso dicembre con un accorato messaggio d’addio per i suoi compagni d’avventura e un invito al pubblico a guardare ancora la serie per tutto il tempo che resterà in onda.

Ecco la trama e uno sneak peek dell’episodio 8 di NCIS 18 su Rai2 in onda il 28 maggio alle 21.20.

In Afghanistan uno scuolabus con a bordo quattro bambine viene preso d’assalto dai Talebani, sebbene il percorso fosse segreto. L’accompagnatrice delle bambine era Darya, la donna che aveva aiutato Sloane durante la prigionia di Masahun. Gibbs e Sloane si precipitano sul posto e inizialmente sospettano che la stessa Darya abbia rivelato il tragitto dell’autobus ai Talebani. Ma dopo aver trovato il suo corpo senza vita, per far luce sulla vicenda sarà fondamentale affidarsi all’aiuto dei colleghi a Washington..

La seconda parte di NCIS 18 su Rai2 inizierà a settembre 2021.