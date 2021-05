Nel finale di NCIS 18 i tanto ventilati timori per un addio di Gibbs si sono rivelati infondati: piuttosto, sembrano credibili quelli per una clamorosa uscita di scena del personaggio di Ellie Bishop.

Nell’episodio 16, finale di NCIS 18, è stata decisamente lei la protagonista della trama. Coinvolta in una misteriosa fuga di notizie di un file della National Security Agency, emerso durante un’indagine su un gruppo di trafficanti di armi, la Bishop si è rivelata essere colpevole del fatto, anche se per una giusta causa, ovvero difendere dei profughi siriani sfruttati dal governo per catturare dei criminali di guerra.

La vera sorpresa del finale di NCIS 18, però, è che sia stata la stessa Bishop a indurre la squadra a scoprire il suo segreto. E per un motivo ben preciso, che coinvolge un personaggio già apparso in precedenza nella serie, nelle stagioni 16 e 17 durante la trama legata alla rediviva Ziva David. Si tratta di Odette Malone, che ha fatto la sua prima apparizione nella stagione 16, nel primo episodio a fare riferimento al fatto che Ziva potesse essere ancora viva. Ex spia addestrata dalla CIA, Odette si è avvicinata a Bishop per tutta la stagione 17 proponendole un addestramento speciale e nel finale di NCIS 18 a quanto pare l’offerta è stata accettata. L’uepisodio suggerisce che tutte le abilità acquisite da Bishop nel corso dell’ultima stagione siano frutto della sua collaborazione con Odette e che ora l’agente sia pronta a fare il salto di qualità, facendosi allontanare dall’NCIS per demeriti e diventando un agente sotto copertura.

La trovata di Bishop nel finale di NCIS 18 è stata intuita da Nick Torres, che le ha chiesto come potesse andarsene senza dire una parola e mentendo al resto della squadra. Alla risposta di Emily che “a volte non c’è niente da dire” è seguito un bacio tra i due, l’attesa svolta sentimentale preparata dagli sceneggiatori ormai da diverse stagioni. Un bacio che però sembra essere d’addio. Non è ancora chiaro se il personaggio di Ellie Bishop tornerà nella prossima stagione: il finale di NCIS 18 suggerirebbe un suo allontanamento, anche se non è stata annunciata ufficialmente la sua uscita di scena.

Altrove nell’episodio finale di NCIS 18, Gibbs si è messo sulle tracce del serial killer che aveva rintracciato con la giornalista Marcie e nel corso delle sue indagini, si è finto morto per sfuggirgli. Un dettaglio che potrebbe giustificare la scarsa presenza di Mark Harmon nel corso della prossima stagione: come spiegato dalla presidente dell’intrattenimento di CBS, infatti, gli accordi con l’attore per la sua partecipazione alla serie variano di stagione in stagione.

Il finale di NCIS 18, trasmesso da CBS il 25 maggio, andrà in onda in Italia solo il prossimo autunno, quando la programmazione riprenderà con la seconda parte di stagione (la prima termina il 28 maggio su Rai 2).