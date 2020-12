Maria Bello ha lasciato NCIS 18: il suo addio era già stato annunciato prima del debutto della stagione in corso, ma ora si è consumato col suo ultimo ciak. Prima che il pubblico possa vedere come uscirà di scena la psicologa forense della squadra di Gibbs, l’attrice ha annunciato al pubblico di aver terminato le riprese per questa stagione e di aver lasciato il set, con un messaggio pieno di gratitudine per i colleghi, la troupe e la produzione.

“E questo è tutto per Jack Sloane“: così Maria Bello ha lasciato NCIS, condividendo una serie di foto ricordo della sua esperienza sul set di CBS. L’ultima scena girata per NCIS 18 è stata l’occasione per tracciare un bilancio della sua permanenza nella serie, durata tre anni come da contratto.

Maria Bello ha lasciato NCIS portandosi dietro un bagaglio professionale ma anche umano, come racconta nel suo messaggio d’addio alla serie e al pubblico, in cui ha ringraziato la produzione per averle permesso in questi anni di avere il tempo di stare vicina alla compagna, la chef stellata Dominique Crenn, quando si è ammalata di cancro al seno.

Ho imparato molte cose in questo viaggio negli ultimi tre anni e mezzo. Ho imparato a conoscere impegno e senso di comunità. Ho imparato che la donna che sono ama il processo rispetto al prodotto. Non ho mai lavorato con un gruppo di persone più gentile e generoso. Ho avuto il privilegio di stare al fianco di Dom durante il cancro solo perché i miei produttori hanno lavorato così duramente per assicurarsi che fossi lì per ogni trattamento. Oggi ho fatto un discorso per il nostro gruppo. Anche se nella nostra professione, come in molte, ci sono un bel po’ di stronzi – non ce n’è uno sul set di NCIS – davanti o dietro la telecamera.

L’attrice ha inoltre definito cast e troupe “un gruppo di persone profondamente perbene“, abituate a “preoccuparsi l’una dell’altra e del mondo in generale“. Questo, per la Bello, è il segreto della longevità di questa serie, ancora oggi la più vista della tv generalista e già in aria di rinnovo per una diciannovesima stagione: “Capisco perché questo spettacolo dopo 18 anni è il più visto al mondo: dovete sentire tutti il ​​nostro amore“. E a proposito della longevità del procedural, Maria Bello ha lasciato NCIS invitando il pubblico a guardarla per molti anni ancora, perché la fine della serie non è certo all’orizzonte: “Ho la sensazione che ci saranno molti altri anni a venire. Grazie a tutti i miei amici dell’NCIS e a tutti i nostri fan. Sono veramente grata“.

Non è ancora chiaro come avverrà l’uscita di scena di Jack Sloane dal team, ma la sua ultima apparizione è prevista nell’episodio numero 5 di NCIS 18, in onda negli USA a gennaio. Gli episodi inediti della diciottesima stagione arriveranno in Italia in primavera, in prima visione su Rai2.