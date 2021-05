Alla fine si è rivelato un vero e proprio addio a NCIS quello paventato nel finale della stagione 18, trasmesso su CBS lo scorso 25 maggio.

Ennesimo addio a NCIS nella stagione 18

La trama che nell’ultimo episodio ha riguardato un caso di rivelazione di segreti della NSA e che ha portato Ellie Bishop (Emily Wickersham) a dover lasciare il team, è effettivamente il preludio all’uscita di scena del personaggio: l’attrice lascia la serie dopo quasi otto anni ed altrettante stagioni da presenza regolare nel cast.

A sorpresa l’addio a NCIS di Emily Wickersham

Un’uscita di scena imprevista e non annunciata, a differenza di quella di Maria Bello e della sua Jack Sloane, per preservare l’effetto sorpresa per il pubblico. In effetti quanto accaduto nel finale di NCIS 18 (qui un riepilogo), abbastanza inaspettato, implica il fatto che la Bishop non tornerà nella stagione 19, recentemente rinnovata da CBS.

Emily Wickersham dice addio a NCIS dopo 8 stagioni

Entrata nel cast nella stagione 11, poco dopo l’uscita di scena di Cote de Pablo e chiamata in qualche modo a riempire il vuoto lasciato dal personaggio di Ziva, Emily Bishop lascia l’NCIS proprio grazie ad un personaggio legato alla David, l’ex spia della CIA Odette, accettando di farsi addestrare per una missione segreta. Proprio per questo ha fatto emergere volontariamente un vecchio caso di rivelazione di segreti della NSA di cui si era resa responsabile per una giusta causa, in modo da essere classificata come agente dell’NCIS decaduta e potersi dedicare ad una missione sotto copertura che durerà “molto a lungo“. Finisce così, di conseguenza, anche la storia d’amore nascente con Torres, chiusa con un bacio d’addio.

NCIS 18×16

Il messaggio di addio a NCIS di Emily Wickersham

Poco dopo la messa in onda del finale di NCIS 18, la Wickersham ha annunciato la sua dipartita dalla serie con un messaggio su Instagram, in cui si dice orgogliosa di aver fatto parte di un pezzo di televisione insieme ad un cast e una troupe straordinari. Questo il suo messaggio di addio a NCIS.

Ripongo questo cappello e questa giacca. Che bel viaggio è stato. Questo cast, questa troupe, sono di prim’ordine. Non posso dire abbastanza parole gentili su questo gruppo con cui ho avuto il piacere di lavorare per quasi 8 anni e per 172 episodi. Questa attività è complicata e strana e la coerenza è una rarità. Sono stata abbastanza fortunata da far parte di uno spettacolo in cui sono riuscita a presentarmi, recitare, ridere e imparare con persone meravigliose. Un periodo di tempo che sicuramente non dimenticherò. Grazie CBS e NCIS per avermi incluso in una parte della storia della televisione. Il tempo passa in fretta. Mangia ma assapora lentamente.

I co-protagonisti Brian Dietzne, che interpreta Jimmy Palmer, e Diona Reasonover, che interpreta Kasie Hines, hanno commentato il post con messaggi di ringraziamento: “Così dannatamente orgoglioso di te amica mia. Inoltre, mi mancherai a morte sul set. Non vedo l’ora di vedere cosa farai dopo. Qualunque cosa sia, ci sarò in prima fila” ha scritto Dietzne, mentre la collega si è limitata ad un “Grazie di tutto, amica“.

Dall’addio a NCIS di Bishop alla new entry Jessica Knight

L’annunciato arrivo di Katrina Law negli ultimi due episodi di NCIS 18 assume a questo punto un valore in più: l’attrice ha debuttato nei panni dell’agente speciale REACT Jessica Knight e potrebbe ora diventare un volto regolare della stagione 19 per supplire alla perdita di due attrici in una sola stagione, Bello e Wickersham.

Il finale di NCIS 18 andrà in onda in chiaro in Italia il prossimo autunno su Rai2.