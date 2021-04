CBS ha annunciato in un’unica soluzione i rinnovi di NCIS 19, Blue Bloods 12, Bull 6, SWAT 5 e Magnum PI 4. La rete ha così blindato i suoi procedural più seguiti, a partire dal longevo NCIS che ha appena superato quota 400 episodi, per la stagione televisiva 2021/2022.

I rinnovi di NCIS 19 e delle altre serie appena confermate si uniscono a quello già annunciato di The Equalizer, che tornerà per la seconda stagione. Inoltre CBS ha deciso di puntare anche sul franchise di FBI rinnovando la serie madre per la stagione 4 e il suo spin-off FBI: Most Wanted per la stagione 3. In precedenza l’emittente aveva rinnovato anche le commedie Bob Hearts Abishola (per la stagione 3), The Neighbourhood (stagione 4) e Young Sheldon (stagioni 5-7).

Sul rinnovo di NCIS 19, visti i dati auditel ancora altissimi dopo quasi vent’anni di programmazione, c’erano pochi dubbi, nonostante sia ancora incerta la partecipazione a tempo pieno di Mark Harmon, storico protagonista e produttore esecutivo della serie, soprattutto dopo la trama che ha visto Gibbs sospeso dall’NCIS nella stagione 18. Le serie che invece restano ancora in forse e per cui si attende a breve una decisione da parte di CBS sono All Rise, B Positive, NCIS: Los Angeles, SEAL Team, The Unicorn e United States of Al. Inoltre non è stata ancora rinnovata Clarice, la serie thriller sequel del film Il Silenzio degli Innocenti, che ha appena debuttato su Rai2 al venerdì sera insieme a NCIS 18.

Se NCIS 19, Blue Bloods 12, Bull 6, SWAT 5 e Magnum PI 4 torneranno certamente nella prossima stagione televisiva, sono invece definitivamente cancellate NCIS: New Orleans e MacGyver: per quest’ultima serie è partita una campagna con petizioni e iniziative social per chiederne il rinnovo almeno per una stagione conclusiva.