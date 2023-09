NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 tornano in onda su Rai2. Stasera, venerdì 15 settembre, ci sono i nuovi episodi di entrambe le serie tv, riproposte sulla rete dopo una lunga pausa da aprile. Andiamo alle anticipazioni.

Si comincia con l’episodio 20×15 di NCIS dal titolo La curva dei tuoi giorni, di cui vi riportiamo la sinossi:

Il giovane sottufficiale Sam Vega viene sedato e fatto schiantare contro un albero mentre svolge il suo secondo lavoro come autista su una piattaforma di ride sharing. La squadra scopre che Lisa, la ragazza che frequentava, gli aveva mandato una serie di messaggi minatori ma lei sostiene di non c’entrare nulla con l’omicidio e che l’assassina sia una certa Marilyn. Kasie scopre però che la donna è una signora di oltre ottant’anni che vive in una residenza per anziani. Ad assistere la squadra nelle indagini c’è Roman Parker, il padre di Alden, che al momento vive a casa del figlio.

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, due episodi di NCIS Hawaii. Si parte dal 2×15 dal titolo Amore impossibile.

Un uomo salva eroicamente una donna la cui auto era sospesa su un precipizio, e poi si dà alla fuga. La squadra scopre che si tratta di Adrian Park, un ufficiale della Marina che ha disertato dal suo posto presso l’Ambasciata degli Stati Uniti a Seoul, e adesso insegna sotto falso nome in una scuola del quartiere coreano. Ulteriori ricerche accertano che Park era stato avvicinato da Bomi Seong, un’affascinante spia nordcoreana, per strappargli delle informazioni….

Nel cast di NCIS Hawaii 2: Vanessa Minnillo nel ruolo di Jane Tennant; Alex Tarrant è Kai Holman; Noah Mills è Jesse Boone; Yasmine Al-Bustami è Lucy Tara; Jason Antoon è Ernie Malik; Tori Anderson è Kate Whistler; Kian Talan interpreta Alex Tennant.

NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 vi danno appuntamento stasera su Rai2 dalle ore 21:20.

