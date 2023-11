NCIS 20 e NCIS Hawaii 2 si concludono stasera su Rai2. Venerdì 3 novembre vanno in onda gli ultimi episodi di entrambe le serie tv, che terminano la programmazione con le rispettive stagioni. Andiamo alle anticipazioni

Si comincia con l’episodio 20×22 di NCIS dal titolo Anastasia, il finale di stagione, di cui vi riportiamo la sinossi:

Nel cast di NCIS 20: Sean Murray nei panni di Timothy McGee, agente speciale senior dell’NCIS; Wilmer Valderrama nel ruolo di Nick Torres, agente speciale; Katrina Law nei panni di Jessica Knight, agente speciale dell’NCIS; Brian Dietzen nel ruolo del dottor Jimmy Palmer, capo medico legale dell’NCIS; Diona Reasonover nei panni di Kasie Hines, specialista forense dell’NCIS; David McCallum nel ruolo del dottor Donald “Ducky” Mallard, storico dell’NCIS ed ex capo medico legale; Rocky Carroll nei panni di Leon Vance, direttore dell’NCIS; Gary Cole nei panni di Alden Parker.

A seguire, il finale di NCIS Hawaii, l’episodio 2×22 dal titolo Dies Irae.

Dopo aver ucciso Charlie Uno, Creel tortura la Tennant per avere informazioni su Maggie Shaw. Dopo avergli confessato che Maggie si nasconde in una casa sicura alle Hawaii, la donna viene portata in salvo dalla Whistler e da Sam Hanna dell`Ufficio Progetti Speciali. Rientrata a Pearl Harbour, dove nel frattempo è arrivata anche la sua ex amica in custodia, la Tennant convince Swift a far uscire Maggie allo scoperto per attirare Creel in una trappola…