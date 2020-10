Vent’anni dopo il debutto del film al cinema Maria Bello, 53 anni, potrebbe essere coinvolta in un remake de Il Coyote Ugly. A rivelarlo è la co-star Tyra Banks, che ebbe un piccolo ruolo nel film e che da anni sta cercando di riportare al cinema o in tv la storia delle bariste che intrattengono clienti ballando sui banconi del locale Coyote Ugly.

Intervenendo nel programma di Kelly Clarkson, la Banks ha rivelato che avrebbe dovuto essere in videochiamata con Maria Bello per parlare del progetto: “Stiamo cercando di fare Coyote Ugly 2 o di trasformarlo in una serie” ha rivelato la conduttrice del Ballando Con Le Stelle americano, prima di ricordare con nostalgia il suo provino per la parte.

Il progetto sembra essere ancora allo stadio embrionale, ma se ne parla ormai da un paio d’anni: nel 2018 la stessa Banks aveva rilanciato l’idea di un nuovo film de Le Ragazze del Coyote Ugly, sostenendo di voler contattare il produttore Jerry Bruckheimer per chiedergli la cessione dei diritti o per produrlo insieme. Per il remake si pensava ad una nuova generazione di cantautrici come protagoniste, da Selena Gomez a Lady Gaga. Quest’ultima, nel frattempo, ha guadagnato ruoli da protagonista in A Star is Born e nel prossimo film di Ridley Scott sul delitto Gucci, mentre la Gomez dopo aver recitato per Woody Allen in Un Giorno di Pioggia a New York è ora più attiva nella produzione che nella recitazione.

Maria Bello, che ne Le Ragazze del Coyote Ugly interpretava la proprietaria del bar Lil, sta per lasciare dopo tre stagioni il suo impegno in NCIS nel ruolo di Jack Sloane: il personaggio uscirà di scena nei primi episodi di NCIS 18, in conseguenza della scadenza del contratto triennale dell’attrice, che potrebbe dunque dedicarsi a tempo pieno alla produzione di un remake de Il Coyote Ugly con un film o una serie televisiva. Non è chiaro se il cast del progetto, qualora andasse in porto, sarà interamente rinnovato o ci sarà spazio per dei camei delle interpreti del film originale (la protagonista Piper Perabo, Maria Bello, Melanie Lynskey, Tyra Banks, Izabella Anna Mikołajczak, Kathryn Bridget Moynahan).