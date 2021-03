NCIS 18 si prepara ad accogliere un nuovo volto nel cast: dopo l’addio di Maria Bello, che ha lasciato la serie al termine del suo contratto triennale, arriva Katrina Law, già interprete di Hawaii Five-O.

L’attrice sarà nel cast di NCIS 18 nel ruolo dell’agente speciale NCIS REACT Jessica Knight: con il suo personaggio entra in scena un nuovo tipo di agente speciale, particolarmente esperto in reati diventati diffusissimi nell’era della società dell’informazione e della rivoluzione digitale. Il team REACT è infatti una partnership di 12 agenzie locali, statali e federali, istituito dal Dipartimento di Giustizia dello Stato della California, che in collaborazione con l’industria privata combatte il crescente problema della criminalità nel settore dell’alta tecnologia. L’insieme di agenzie persegue una vasta gamma di reati perpetrati grazie alle nuove tecnologie, dal furto di identità al riciclaggio di denaro attraverso sistemi digitali, passando per i delitti di pirateria informatica, furto di proprietà intellettuale, di segreti commerciali e di servizi di telecomunicazioni, nonché vari reati attribuiti ai cosiddetti colletti bianchi.

Il nuovo personaggio sembra dunque destinato ad ampliare le tipologie di casi trattate in NCIS 18: come riporta in esclusiva Deadline annunciando l’arrivo della Law nel cast, la Knight sarà infatti una agente specializzata in trattative sugli ostaggi e che gestisce le operazioni quotidiane ad alto rischio con abilità e precisione. Acuta, atletica e forte, è stata cresciuta da una madre single e ha dovuto lottare per tutto ciò che ha conquistato nella vita, diventando “dannatamente brava“. Ferocemente tenace e con un ironico senso dell’umorismo, l’agente Knight è sposata con un papà casalingo che si occupa di crescere il loro bambino.

L’arco narrativo di Katrina Law attraverserà gli ultimi due episodi di NCIS 18: per ora il suo ingresso nel cast è indicato come ricorrente, ma se il longevo procedural dovesse essere rinnovato per una diciannovesima stagione da CBS diventerà un volto regolare. La Law, americana di origini italiane e taiwanesi, ha interpretato il personaggio di Quinn Lue in Hawaii Five-O e in precedenza il ruolo ricorrente di Nyssa Al Ghul in Arrow e quello di Karen Beach in The Oath.

Un modo per riempire il vuoto lasciato in NCIS 18 dal personaggio di Jack Sloane, che ha lasciato la squadra dopo aver risolto insieme a Gibbs un caso che l’ha particolarmente coinvolta sul piano umano. L’ultimo episodio di Maria Bello, l’ottavo della stagione 18, è andato in onda a marzo su CBS. La stagione attualmente in corso arriverà ad aprile in Italia, in prima visione su Rai2.