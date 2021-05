L’episodio di Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril di nuovo riuniti si è rivelato uno spartiacque fondamentale per la serie. I presupposti c’erano tutti, ma la conferma è arrivata solo dopo la messa in onda dell’episodio su ABC il 6 maggio: un altro volto storico lascia il medical drama al termine del suo contratto, che non sarà rinnovato.

ATTENZIONE SPOILER!

Nel corso dell’episodio di Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril diventa ufficiale che anche Jackson lascia il Grey Sloan Memorial Hospital: l’attore Jesse Williams, in scadenza di contratto con ABC Studios, non tornerà per un’eventuale stagione 18, attesa ma ancora non rinnovata. Il ritorno in scena di Sarah Drew come guest star è propedeutico proprio all’addio di Jackson a Seattle: il chirurgo e benefattore, figlio di Catherine Fox ed erede dell’omonima Fondazione proprietaria dell’ospedale, ha deciso di cambiare vita per dedicarsi alla lotta alle discriminazioni razziali insite nel sistema sanitario americano. E per farlo rileverà la Fondazione di famiglia orientandone il lavoro verso progetti di equità razziale e parità di accesso alle cure mediche: ciò comporta il suo trasferimento a Boston, sede della Fondazione.

Nel corso di Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril di nuovo insieme c’è tutto il travaglio interiore che porta Jackson a questa decisione: il medico si confronta prima con suo padre, per capire cosa lo abbia portato a scappare dalle sue responsabilità verso la famiglia e la Fondazione Avery (ora intitolata alla madre Fox) e poi con la sua ex moglie April, madre di sua figlia Harriett, a cui chiede di seguirlo a Boston per lavorare insieme a progetti di inclusione sociale nel campo delle cure sanitarie. Jackson avverte anche sua madre che non ha più intenzione di continuare il suo lavoro al Grey Sloan Memorial Hospital e che è pronto a rilevare la Catherine Fox Foundation per fare la differenza in un mondo segnato da sperequazioni evidenti, ancor più lampanti dopo una pandemia che ha colpito soprattutto le persone di colore e le classi sociali più deboli, tema affrontato più volte in questa stagione di Grey’s Anatomy che ha incrociato il dramma sociale del Covid con le istanze del movimento Black Lives Matter.

La reunion in Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril a confronto, la prima dal finale della stagione 14, è servita dunque ad aprire la strada all’uscita di scena di Jackson, con una novità anche sul piano personale: dopo un iniziale rifiuto, April accetta di seguirlo a Boston con la loro figlia e gli comunica che la sua storia con Matthew non ha funzionato, perché il loro passato tortuoso (il matrimonio sfumato sull’altare, la morte della moglie del paramedico, l’idea di ritrovarsi come se fosse la volontà di Dio a riunirli) ha pesato enormemente sulla loro relazione. April e Jackson andranno dunque insieme a Boston e lavoreranno fianco a fianco crescendo la loro figlia: un addio decisamente agrodolce per entrambi i personaggi.

Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril non è però l’ultima occasione in cui appare Avery: il personaggio si congederà dal pubblico con l’episodio 15, il terzultimo della stagione in corso. Jesse Williams, che nel frattempo ha anche diretto alcuni episodi della serie, esce di scena dopo 12 stagioni: era entrato nel cast nella sesta e diventato un volto regolare nella settima. Oggi, oltre che attivista del movimento BLM, è anche un produttore di successo: ha realizzato Two Distant Strangers, che ha appena vinto l’Oscar per il miglior cortometraggio live-action, e una serie di altri acclamati documentari. Il suo congedo alla serie che lo ha reso famoso in tutto il mondo, in una dichiarazione rilasciata a Deadline, è un tributo colmo di gratitudine per la creatrice dello show Shonda Rhimes, la produttrice esecutiva Debbie Allen (che interpreta la madre di Jackson, Catherine) e la showrunner Krista Vernoff, così come per tutto il cast.

Sarò per sempre grato per le infinite opportunità fornite da Shonda, la rete, la produzione, i compagni di cast, la nostra incredibile troupe, Krista, Ellen e Debbie. Come attore, regista e persona, sono stato dannatamente fortunato ad imparare così tanto da così tanti e ringrazio i nostri bellissimi fan, che infondono così tanta energia e apprezzamento nei nostri mondi condivisi. L’esperienza e la resistenza che nascono dalla creazione di quasi 300 ore di televisione a livello mondiale sono un dono che porterò sempre con me. Sono immensamente orgoglioso del nostro lavoro, del nostro impatto e di andare avanti con così tanti strumenti, opportunità, alleati e cari amici.

Dopo l’episodio Grey’s Anatomy 17×14 coi Japril anche la Vernoff ha salutato l’ennesimo volto storico in uscita dalla serie (che in questa stagione ha perso anche Giacomo Gianniotti, uccidendo il personaggio di Andrew DeLuca) e ha ringraziato Williams per l’apporto che ha dato in più di un decennio nei panni di Avery.