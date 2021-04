A sole due settimane dal finale di stagione Grey’s Anatomy 17×14 vedrà il ritorno di Sarah Drew nei panni di April Kepner, in un episodio dedicato al lungo viaggio che Jackson ha intrapreso da Seattle dopo essere stato emotivamente provato dalle proteste contro il razzismo sistemico della polizia.

Per la prima volta di ritorno nel medical drama con Grey’s Anatomy 17×14, a tre anni dalla sua ultima apparizione nel finale della stagione 14, la Drew sarà di nuovo la dottoressa April Kepner, la persona a cui Jackson si rivolge in un momento di confusione ma anche di forte ispirazione della sua vita, in cui sembra alla ricerca di un senso superiore, di un fine ultimo a cui dedicarsi per rendere il mondo un posto meno ingiusto e discriminatorio.

Il promo, la trama e le foto di scena di Grey’s Anatomy 17×14 preannunciano già un incontro molto emozionante per April e Jackson, divorziati ma ancora legati dal fatto di essere genitori di una bambina. Sarah Drew, parlando dell’episodio con Us Weekly, ha preannunciato un episodio speciale per i fan della coppia. Innanzitutto l’attrice ha rivendicato l’amicizia con Jesse Williams, che si era schierato contro il suo licenziamento all’epoca della quattordicesima stagione: l’annuncio del suo ritorno nel medical era passato proprio da una foto dei due attori insieme.

Abbiamo un ottimo rapporto di lavoro e un’amicizia così meravigliosa, ed è stato così facile. È così facile recitare con lui. Abbiamo avuto così tanti anni di lavoro da cui attingere. Sappiamo come lavorare l’un con l’altro. Sappiamo come sostenerci a vicenda in una scena. Sappiamo come parlare di qualcosa. Sappiamo come essere le cheerleader l’uno dell’altro… Penso che i fan di Japril saranno semplicemente entusiasti di vedere noi due passare del tempo insieme davanti alla telecamera.

Sarah Drew è rimasta colpita dal promo di Grey’s Anatomy 17×14, in particolare dai tanti flashback relativi alla storia tra April e Jackson che richiamano tutto il loro intenso vissuto: “Quei flashback! Non mi aspettavo niente di tutto ciò. Quando ho visto il promo, ho pensato: Oh! È stato fantastico“. Inoltre ha assicurato che l’episodio poggia le basi su un’ottima sceneggiatura: incentrata sulla storia di Jackson, che affronterà “qualcosa di grande“, la trama include un ruolo significativo sia per April che per il padre di Avery (interpretato dall’altra guest star dell’episodio, Eric Roberts).