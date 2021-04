Come ormai da tradizione quando un mancato rinnovo scuote la fanbase di una serie, il pubblico si sta mobilitando anche per salvare MacGyver, cancellata da CBS mentre la quinta stagione è ancora in corso. La notizia della chiusura della serie è arrivata a sorpresa (ma non troppo) dopo un anno molto difficile per la produzione e l’ingresso della nuova showrunner Monica Macer, che è subentrata al licenziato Peter Lenkov accusato di abusi verbali e violenza sul set.

CBS ha deciso di cancellare il reboot e ora sta al pubblico cercare di salvare MacGyver coi pochi mezzi che ha a disposizione, ovvero protestando in tutti i modi possibili: la campagna è già partita online e non solo, con una petizione per il rinnovo e un hashtag con cui inondare i social network, ma sono state ideate anche azioni più originali, come l’invio di oltre 150.000 graffette ai CBS Studios di Los Angeles e agli uffici della presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl a New York (in omaggio all’abitudine del protagonista di piegarle).

La campagna per salvare MacGyver da una chiusura non preventivata e quindi probabilmente deludente per il pubblico ha già mobilitato nelle prime 48 ore un gran numero di appassionati: i fondatori della petizione hanno fatto sapere che in due giorni sono arrivate 4.000 firme su Change.org (ora già più che raddoppiate) e che l’hashtag #SaveMacGyver è diventato di tendenza su Twitter in diversi Paesi, raggiungendo fino a 50.000 tweet solo negli Stati Uniti. L’invito ai fan della serie è quello di twittare in modo massiccio l’hashtag coinvolgendo i profili ufficiali di attori, produttori e soprattutto della CBS per dimostrare che c’è un pubblico che attende almeno un’altra stagione, perché si possa avere un finale compiuto e non abbozzato in fretta.

Salvare MacGyver da una cancellazione improvvisa che non garantirà un finale dignitoso è l’obiettivo primario della campagna, che però come tutte le iniziative di questo tipo rischia di restare meramente simbolica. Non è frequente che una petizione riesca ad invertire le scelte di un network, basate su dati auditel e profitti pubblicitari, ma in qualche caso è successo che perlomeno fosse concessa una stagione in più o un film conclusivo (vedi le storie di Sense8, Sandition o Ray Donovan).