A due mesi dal debutto su CBS arriva Clarice su Rai2, la serie concepita come sequel del celebre film Il Silenzio degli Innocenti a trent’anni dalla sua uscita.

Dal 9 aprile parte la programmazione di Clarice su Rai2 coi primi due episodi, in onda in prima visione assoluta alle 22.05, dopo l’esordio di NCIS 18. A metà tra crime e thriller psicologico, la serie prodotta dalla MGM Television e CBS Studios e realizzata da Alex Kurtzman, Jenny Lumet, Elizabeth Klaviter e Heather Kadin ha debuttato su CBS giovedì 11 febbraio negli Stati Uniti ed è ancora in onda con la prima stagione.

Quella di Clarice su Rai2 è una prima visione assoluta che riporta il pubblico ad un cult del cinema degli anni Novanta: Clarice è la protagonista de Il Silenzio degli Innocenti, ruolo che valse a Jodie Foster uno dei cinque Premi Oscar del film, ora interpretata dalla giovane attrice Rebecca Breeds (già in The Code, Pretty Little Liars e The Originals).

La prima stagione di Clarice su Rai2 è ambientata nel 1993, un anno dopo gli eventi del film: la brillante ma vulnerabile Clarice torna ad occuparsi di serial killer e predatori sessuali, affrontando con coraggio criminali tra i più pericolosi ed imprevedibili in una Washington livida e piovosa, in cui gli affari della politica sono dominanti sulle logiche della giustizia. In un ambiente di lavoro fortemente maschilista, Clarice si fa strada anche per il bisogno di sfuggire agli inquietanti segreti di famiglia che continuano a perseguitarla da sempre.

Nel cast di Clarice su Rai2, al fianco di Rebecca Breeds, Michael Cudlitz interpreta il comandante della task force per l’analisi dei crimini violenti e sessuali Paul Krendler, Lucca de Oliveira è l’ex cecchino diventato agente dell’FBI Tomas Esquivel, Kal Penn interpreta l’agente Shaan Tripathi, Nick Sandow è nei panni dell’agente Clarke, Devyn Tyler nei panni dell’amica Ardelia Mapp, Marnee Carpenter in quelli della giovane salvata da Clarice Catherine Martin e Jayne Atkinson in quelli del procuratore generale degli Stati Uniti Ruth Martin, madre di Catherine.



















Nel primo episodio di Clarice su Rai2, un anno dopo l’uccisione di “Buffalo Bill” la tirocinante dell’FBI Clarice Starling sconta il trauma di essere stata usata da Hannibal Lecter per scappare di prigione: nonostante neghi le conseguenze di quell’evento, deve essere valutata da un analista per stabilire se può essere riammessa al lavoro sul campo. Nel frattempo Ruth Martin, la madre della ragazza scampata alla morte grazie a Clarice, è diventata Procuratore Generale degli Stati Uniti e convoca Clarice a Washington per inserirla in una task-force contro i crimini violenti – VICAP – guidata dall’agente Krendler.

Nel secondo episodio di Clarice su Rai2, nel Tennessee un agente dell’ATF viene ferito durante una perquisizione di una comunità di recupero gestita da un pericoloso estremista pericoloso. Mentre rischia di essere espulsa dalla squadra per insubordinazione, Clarice viene coinvolta nelle trattative dal capo del gruppo sotto assedio. Entrata all’interno della comunità, Clarice scoprirà che la comune è molto diversa da quel che sembra e per risolvere il caso dovrà affrontare alcune questioni irrisolte del proprio passato.

Sequel del celebre film “Il silenzio degli Innocenti” 🦋 Prossimamente su #Rai2 l'attesissima serie tv #Clarice 📽 pic.twitter.com/lEu0DY5wGt — Rai2 (@RaiDue) March 28, 2021

La programmazione di Clarice su Rai2 proseguirà venerdì prossimo con un episodio a settimana, sempre dalle 22.05 dopo la messa in onda di NCIS 18.