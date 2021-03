Un successo che sta nei numeri quello dell’ultimo franchise di Dick Wolf, confermato dai rinnovi per FBI 4 e FBI: Most Wanted 3 da parte di CBS: le due serie torneranno con le rispettive nuove stagioni nel palinsesto 2021-2022 della rete, con l’aggiunta di un nuovo spin-off.

Oltre a rinnovare FBI 4 e FBI: Most Wanted 3, CBS ha ordinato alla stessa Wolf Entertainment in collaborazione con Universal Television la terza serie del franchise, FBI: International, che dovrebbe debuttare in un episodio crossover con gli altri due format già durante la prossima stagione.

La collaborazione tra il produttore premio Emmy Wolf e la CBS si conferma più solida che mai con la conferma di FBI 4 e FBI: Most Wanted 3 e l’aggiunta del terzo format ambientato nello stesso universo narrativo. Wolf, che si è specializzato nella creazione e produzione di franchise popolari e longevi con Law & Order e il Chicago Universe, si è complimentato con CBS per aver compreso negli anni “il valore del crescente del marchio FBI” e ha definito FBI: International “l’opportunità di espanderci con un nuovo e potente dramma“.

D’altronde il rinnovo di FBI 4 e FBI: Most Wanted 3 poggia su numeri inattaccabili: alla sua terza stagione, la serie madre fa registrare oltre 11 milioni di spettatori ogni settimana ed è la terza serie drammatica più vista della rete nonché la serie più seguita di Wolf su qualsiasi emittente. E se la cava benissimo anche lo spin-off Most Wanted creato da René Balcer, che lo scorso anno è stato il miglior debutto televisivo per una serie drammatica e ora viaggia stabilmente su una media di 8,8 milioni di spettatori.

Nell’annunciare la produzione di FBI 4 e FBI: Most Wanted 3, la Presidente di CBS Entertainment Kelly Kahl, ha definito FBI “il marchio in più rapida crescita in televisione“, annunciando FBI: International come una naturale conseguenza di questo successo, “un dramma intrigante e distinto che integra perfettamente i suoi avvincenti fratelli, FBI e FBI: MOST WANTED, creando un’invidiabile tripla bomba per la prossima stagione che si adatterà perfettamente alla nostra rete“.

FBI 4 e FBI: Most Wanted 3 faranno dunque da apripista a International, che racconta le vicende degli agenti d’élite della divisione internazionale dell’FBI mentre viaggiano per il mondo con la missione di proteggere gli americani ovunque si trovino. Produttori esecutivi della serie sono Dick Wolf, Derek Haas (che ne sarà anche showrunner), Rick Eid, Peter Jankowski e Arthur Forney. In Italia FBI 3 è in onda attualmente al sabato sera su Rai2, che presto ospiterà anche lo spin-off Most Wanted.