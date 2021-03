Il rinnovo di NCIS 19 non è ancora stato ufficialmente annunciato, anche se visti gli ascolti ancora molto solidi su CBS non dovrebbe essere in discussione, al meno dal punto di vista dell’emittente. Ma tutto dipende, come in altri celebri casi di serie molto longeve, dalla disponibilità del suo protagonista ad interpretarla ancora: il contratto di Mark Harmon, storico volto dell’agente speciale dell’NCIS Leroy Gibbs, è in scadenza con la stagione 18 e dal suo rinnovo dipende sostanzialmente quello della serie.

Negli ultimi tempi si è fatta strada l’ipotesi di una conferma per NCIS 19 anche senza un impegno a tempo pieno del suo protagonista e produttore esecutivo: a far propendere per questa ipotesi c’è ora anche il decimo episodio della stagione 18, che si è concluso con un mezzo terremoto per la serie.

La trama sembra proprio suggerire che Gibbs possa tornare solo part-time, se non sparire del tutto, in NCIS 19, anche se dopo quasi vent’anni sembra impossibile immaginare la serie senza il suo volto cardine. Nel decimo episodio della stagione attualmente in corso negli Stati Uniti, Gibbs è stato coinvolto in un caso di maltrattamento e sfruttamento di animali: quando si è imbattuto nel mezzo di un’indagine in un presunto organizzatore di lotte clandestine tra pitbull e ha trovato molti cani annegati, Gibbs ha aggredito l’uomo finendo per essere arrestato. L’indagine della polizia ha poi fatto luce sulla vicenda ma a Vance è spettato il compito di infliggere la giusta punizione al suo agente speciale senior. Quando Gibbs non ha mostrato alcun rimorso per l’aggressione, Vance lo ha sospeso a tempo indeterminato, con conseguente consegna di distintivo e pistola.

A pochi episodi dal termine della stagione questo colpo di scena sembra suggerire che NCIS 19 potrebbe fare a meno di Gibbs come agente sul campo, ma la situazione potrebbe ribaltarsi prima del finale. Secondo quanto riportato a febbraio da The Hollywood Reporter, Harmon aveva inizialmente intenzione di uscire dallo spettacolo, ma ha capito che questa scelta avrebbe determinato la fine del procedural criminale di punta di CBS, in aggiunta all’annunciata cancellazione dello spin-off NCIS: New Orleans, creando un vuoto enorme nel palinsesto di rete. Tornato sui suoi passi, ha iniziato i colloqui con CBS Studios per un impegno a mezzo servizio: l’idea sarebbe quella di apparire solo in una manciata di episodi di NCIS 19 e lasciare che altri personaggi assumano la ribalta.

Ma può esistere NCIS 19 senza Gibbs? E la serie può sopravvivere alla perdita di un altro personaggio storico dopo gli addii a Ziva David, Tony DiNozzo, Abby Sciuto e di recente Jack Sloane? Dopo 400 episodi nei panni del personaggio, Harmon ha manifestato una fisiologica stanchezza, ma è anche vero che ha dichiarato di vedere ancora un futuro per la serie, perché è stata capace più volte di adattarsi allo scorrere del tempo raccontando fatti ed eventi calati nel mondo reale. La soluzione per far proseguire la serie senza un suo impegno totale potrebbe essere dunque un contratto che riduca le sue apparizioni in scena a pochi episodi.