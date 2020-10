Un traguardo come quello del 400° episodio non poteva non essere celebrato con una sceneggiatura speciale: NCIS 18 sarà ricordata come la stagione che contiene una pietra miliare per la serie e per la tv in senso più ampio, visto che è impossibile trovare ad oggi un format che dopo 17 anni dal debutto riesca ad appassionare ancora oltre 15 milioni di spettatori sulla tv generalista.

NCIS si conferma ancora la serie più vista della tv negli Stati Uniti e il raggiungimento di quota 400 episodi sarà festeggiato in grande stile con un ritorno alle origini del team, in particolare un approfondimento sul legame tra due volti storici della serie.

L’episodio 400 mostrerà con un salto indietro nel tempo come il capo dell’NCIS Leroy Jethro Gibbs (Mark Harmon) e lo storico medico legale del team Donald “Ducky” Mallard (David McCallum) siano diventati amici quarant’anni prima. L’episodio si svolge come un flashback, con i due protagonisti che, alla fine del 2019 e quindi prima della pandemia di Coronavirus che pure sarà trattata nel resto della stagione, si ritrovano a ricordare il loro primo incontro e la nascita della loro amicizia.

Ad interpretare i giovani Gibbs e Ducky nel 1980 sono rispettivamente il figlio di Mark Harmon, Sean Harmon, e l’attore Adam Campbell: per la prima volta nel corso della serie, i due personaggi appaiono insieme in un flashback. I Gibbs e Ducky dell’epoca sono giovani in cerca della loro strada: il primo è reduce dall’esperienza nei Marines e deve capire se fare sul serio con la fidanzata Shannon (Darby Stanchfield), che poi sarebbe diventata sua moglie e madre di sua figlia, il secondo ha rinunciato alla medicina dopo aver prestato servizio nel Royal Army Medical Corps in Afghanistan ed essersi ritrovato ad uccidere come atto di misericordia una vittima di torture.

Entrambi, spiegano i produttori esecutivi della serie Frank Cardea e Steven D. Binder a TvInsider, sono ad “un bivio delle loro vite“ e si danno manforte aiutandosi a vicenda “a trovare il loro percorso di vita“, pur essendo due persone molto diverse: “Gibbs è una persona che ha problemi con le relazioni e non è il più socievole degli esseri umani. È qui che entra in gioco Ducky. Entriamo nella psicologia di Gibbs“.

L’attore David McCallum ha definito l’amicizia tra i due personaggi di NCIS come “una forte connessione a livello intellettuale“, nonché un legame basato sulla compensazione: “Nella famiglia NCIS, Gibbs è la figura paterna della squadra a volte ribelle; Ducky è lo zio saggio a cui può rivolgersi per chiedere consiglio“. Per Harmon i due personaggi si interfacciano tra loro “alla pari e come amici“.

L’autore dell’episodio Steven Binder ha scritto il fatidico primo incontro tra i due a Washington DC quasi come un episodio da commedia romantica: “In Inghilterra, guidano dall’altra parte della strada. Questo confonde Ducky quando arriva in America“, ma nonostante le differenze culturali il medico e l’ex marine “si piacciono e sono curiosi l’uno dell’altro” sin da subito. I due iniziano a lavorare insieme quando il NIS, precursore dell’NCIS, coinvolge Gibbs in una caccia a un ladro. E proprio questa incursione nelle origini dell’NCIS sarà una sfida per i telespettatori, che potranno identificare altri personaggi della serie nella loro versione anni Ottanta: “Alcuni saranno molto visibili e facili da identificare. Alcuni faranno apparizioni veloci, quindi bisognerà guardare da vicino. Volevamo raccogliere quanta più storia possibile della serie, inserirla in un episodio e celebrarla” ha spiegato Binder sottolineando il traguardo dello storico procedural.

L’episodio numero 400 di NCIS sarà il secondo della diciottesima stagione, in onda su CBS il 24 novembre. Il primo, invece, sarà legato ad un caso rimasto sullo sfondo nelle due stagioni precedenti. In Italia i nuovi episodi non arriveranno prima della prossima primavera: attualmente la serie è in onda con la stagione 17 ogni venerdì in prima serata su Rai2.