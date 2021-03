Esce oggi Marilù di Achille Lauro, secondo singolo estratto da Lauro dopo Solo Noi. Il brano è disponibile da oggi in rotazione radiofonica e su tutti i digital stores.

In questo 2021 Lauro De Marinis – questo il nome di battesimo della voce di Bam Bam Twist – ha intrapreso il suo nuovo percorso artistico. Una promessa mantenuta, dal momento che Achille Lauro nel 2020 ha chiuso la trilogia 1969, 1990 e 1920 lasciandosi alle spalle tutto ciò che fino alla fine dell’anno aveva da dire.

Nel corso dell’estate l’artista aveva parlato di un progetto con il quale avrebbe registrato la svolta, e questo progetto è proprio Lauro, nuovo album di inediti in uscita il 19 aprile. Marilù di Achille Lauro anticipa il disco e si presenta come una ballata in 6/8, una piccola storia che secondo le anteprime pubblicate sui social nei giorni scorsi rappresenterebbe il femminismo e l’emancipazione, ma Lauro ha lasciato il dibattito aperto: “Per me [significa] imparare cosa vuol dire crescere”.

Il 2021 di Achille Lauro è già un trionfo mediatico: nel corso del Festival di Sanremo è stato ospite fisso delle 5 serate e in ognuna di esse ha presentato un quadro, un omaggio, il tutto accompagnato dalla sua musica. Sul palco ha portato ospiti eccellenti, protagonisti delle sue rappresentazioni, e si è lasciato accompagnare da nomi forti come Monica Guerritore, Emma Marrone, Claudio Santamaria e lo stesso Fiorello.

Dopo un viaggio attraverso i generi musicali più importanti – dal pop al punk rock – con Marilù di Achille Lauro ci accorgiamo di un ennesimo cambio di abito, anche se solamente in termini di sonorità. Lauro De Marinis ama sperimentare e a questo giro lo fa con chitarre arpeggiate, cori evanescenti e un testo verace e verista, senza lasciare per strada i suoi tratti caratteristici.

Di seguito il testo e l’audio ufficiale di Marilù di Achille Lauro, secondo estratto da Lauro ed ennesima prova di talento di un artista che fa sempre più parlare di sé.

Per tua madre era un figlio di

sì per lei dovevi avere di più

e poi cosa vuol dire essere mamma

adesso l’hai capito anche tu

tua nonna il suo maglione a righe e lana

bambina si ma solo per un po’

e ti truccavi ma uscita di casa

tirandoti la gonna un po’ più su

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

cosi lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei cosi

un’attrice comica

la bomba atomica

si ma tu sei cosi

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

Per tuo padre eri piccola e impacciata

ricordi ti chiamava Marilù

lui ti voleva sotto una campana

ma in fondo hai sempre poi deciso tu

per gli altri era solo un nome d’arte

e con chi giocare lo sceglievi tu

quei giocattoli poi messi da parte

perché il sesso poi non ti bastava più

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

si ma tu sei così

cosi lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei così

un’attrice comica

la bomba atomica

sì ma tu sei così

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

Lunatica luna stanotte ti guarda

sai ti vedo fragile dico che è sabbia

nessuno ti appoggerà l’orecchio sulla pancia

lui era proprio come ti diceva mamma

cos’è la vita se non imparare a vivere la vita

oh no no no

se non imparare a vivere la vita

mia Marilù

ora che hai imparato a vivere la vita

oh no no no, no no

Ma sei così, sì così libera

sogno l’America

sì ma tu sei così

così lunatica

che vuoi chi non merita

non merita ma sei così

un’attrice comica

la bomba atomica

sì ma tu sei così

in fiamme sei Notre Dame

alla Scala, l’Opera

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle

una notte a Pigalle