Achille Lauro presenta 1920 e lo fa con un evento speciale in streaming. L’attesissimo terzo capitolo della trilogia di side-project dell’artista-rivelazione degli ultimi anni – un sigillo di chiusura dopo 1969 e 1990 – uscirà il 4 dicembre 2020 e sarà un omaggio agli anni immediatamente successivi al primo dopoguerra, con tributi “customizzati” ai grandi classici di inizio secolo.

Achille Lauro presenta 1920 in streaming

Per non perdere il contatto con i suoi fan, rigorosamente distanziati dal mondo dello spettacolo per via dell’emergenza Covid-19, Achille Lauro presenta 1920 in modo alternativo, scongiurando ogni rischio di assembramento. L’evento è organizzato insieme a La Feltrinelli ed è riservato a tutti coloro che acquisteranno una copia del nuovo album entro il 14 dicembre.

Come partecipare

Chi effettuerà l’acquisto online dal sito ufficiale lafeltrinelli.it e nelle librerie dello stesso circuito distribuite su tutto il territorio nazionale dovrà mandare una mail all’indirizzo webticket.feltrinelli@soluzionimediacom.com e inserire nell’oggetto: “Richiedi il tuo codice per 1920 di Achille Lauro”. Nel testo della mail si dovrà comunicare il numero d’ordine o la data dell’acquisto e il negozio La Feltrinelli di riferimento.

Nel pomeriggio del 14 dicembre verrà inviata una mail di risposta con il proprio codice di accesso all’evento. La diretta streaming inizierà alle ore 19 di giovedì 14 dicembre. Achille Lauro trascorrerà 45 minuti insieme ai suoi fan in remoto e sarà possibile rivolgergli delle domande.

In questo modo l’artista potrà dialogare con il suo pubblico in tutta sicurezza sull’album tanto atteso, tra i più ricercati di questo 2020 infausto. Dopo il lancio dell’album Achille Lauro prenderà un’altra direzione, come ha specificato più volte, e con questa trilogia la voce di Maleducata si conferma essere un artista camaleontico, curioso di esplorare orizzonti musicali complessi e determinanti per la storia.

Tra gli ospiti di 1920 troveremo anche Gigi D’Alessio, Gemitaiz e Izi e Annalisa. Incapace di stare lontano dal suo pubblico, Achille Lauro presenta 1920 per promuovere il disco ma anche l’amore per i suoi fan.