Bam Bam Twist è il nuovo singolo di Achille Lauro, un ritorno agli anni ’60

Dissipati i fumi di 16 Marzo, che è anche il titolo di un libro, arriva il nuovo singolo di Achille Lauro. Bam Bam Twist, questo il nome della novità, sarà un salto negli anni ’60 come annuncia lo stesso artista sui social.

Achille Lauro ha presentato la novità con una metafora: “Un nuovo gettone nel mio pazzo JukeBox” e ha riferito sia il titolo che la data di uscita della canzone. Bam Bam Twist sarà fuori il 19 giugno.

Al riferimento agli anni ’60 con tutte le influenze stilistiche ci ha abituati con il disco 1969, e probabilmente Achille Lauro vuole fare un passo indietro verso il successo del disco precedente di cui, ovviamente, si attende un seguito. Tra 1990, Me Ne Frego e 16 Marzo il rapper ci ha fatto conoscere i suoi esuberanti cambi d’abito anche in termini di sonorità, passando dalla dance più spensierata alla ballata da stadio.

A proposito del futuro, ricordiamo, Achille Lauro aveva raccontato a Radio Italia di essere al lavoro su 2 album, uno sperimentale e uno “della vita”, definendo se stesso come un artista totalmente al servizio dell’arte. Si può supporre che la voce di Rolls Royce stia esplorando vari generi passando da uno stile all’altro, visto l’annuncio postato nell’ultima ora sui social.

L’artista, infatti, ha scritto: “Si torna negli anni 60 con il ballo più promiscuo e sexy della storia“. Lauro punta sempre in alto, ovviamente, e lo fa nel suo stile che lo ha già reso iconico. Di icone, del resto, ha parlato quando ha raccontato la sua esperienza sanremese del 2020: non era lì soltanto per la musica ma per attirare curiosità, essendo reduce dalla partecipazione del 2019 che gli aveva permesso di conoscere a fondo le dinamiche della kermesse.

La sua carriera, ora, prosegue a ondate e il nuovo singolo di Achille Lauro, Bam Bam Twist, potrebbe essere un ulteriore assaggio della nuova esperienza discografica.