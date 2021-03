Esce la tracklist del nuovo album di Achille Lauro. 13 brani tra cui troviamo anche l’ultimo singolo Solo Noi lanciato dall’artista pochi giorni prima dello sbarco a Sanremo come ospite fisso.

Dal momento dell’annuncio di Lauro, il nuovo disco di inediti, Lauro De Marinis – questo il nome di battesimo – non fa che parlare di “ultimo album” e per questo piovono gli interrogativi dei fan che temono un ritiro dalle scene. L’artista non è nuovo alle sorprese e probabilmente l’aggettivo “ultimo” è da intendersi come nuova opera in ordine cronologico.

Nel 2020 Achille Lauro ha chiuso la trilogia iniziata con 1969 e continuata con 1990 e 1920 e durante l’estate ha parlato di due novità in corso d’opera: la prima è stata definita un disco sperimentale (e lo abbiamo scoperto con 1920) mentre la seconda è stata raccontata come il disco definitivo. Il 16 aprile 2021 il disco definitivo di Achille Lauro si chiamerà Lauro, semplicemente, e il titolo dell’album è stato svelato nel corso delle puntate sanremesi in cui l’artista sui social ha riempito giorno per giorno le 5 caselle dell’enigma de L’impiccato.

Nella tracklist del nuovo album di Achille Lauro non sono indicati featuring ma non si esclude che l’artista abbia duettato con alcuni colleghi. Per l’occasione Lauro si è mostrato con nuove pose, questa volta con lunghi capelli mentre giace all’interno di una bara di vetro in un contesto che somiglia a un harem o a un luogo mistico dalle tipicità orientali, come la presenza di tappeti.

Scopriremo presto un nuovo singolo? Lauro non è nuovo alle novità lanciate senza preavviso e sicuramente prima del 16 aprile ci farà ascoltare qualcosa di nuovo. Non compaiono, ad esempio, i brani 16 Marzo e Bam Bam Twist, una scelta che confermerebbe la nuova scelta stilistica dell’artista italiano più chiacchierato degli ultimi anni.

Di seguito la tracklist del nuovo album di Achille Lauro: Lauro uscirà il 16 aprile.