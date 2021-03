L’arrivo di Achille Lauro a Sanremo 2021 è uno degli eventi più attesi di questo singolare Festival che quest’anno, inevitabilmente, va in scena senza un pubblico in sala per le limitazioni dovute alla pandemia del Covid-19. Di Lauro si parla sempre tanto, specialmente da quel 2019 in cui ha infiammato il palco dell’Ariston con Rolls Royce per poi bissare nel 2020 con Me Ne Frego.

Quest’anno Achille Lauro non sarà tra i Campioni del Festival. Piuttosto, come accadeva con il buon Fatur ai tempi dei CCCP, sarà l’artista del popolo – o nazional popolare – che per le 5 serate della kermesse porterà i suoi attacchi d’arte, uno per ogni appuntamento. Sul suo progetto c’è ancora un alone di mistero, ma sui social ha già diffuso i primi indizi.

Achille Lauro ha disegnato lo schema del famoso gioco L’impiccato e ha centellinato i dettagli: “5 anime, 5 quadri, 5 lettere”. Sono ormai noti i nomi dei soggetti che Lauro renderà protagonisti delle sue 5 opere e ora, inevitabilmente, si gioca a indovinare la combinazione da 5 lettere che compongono la soluzione de l’impiccato.

Rosario Fiorello, partner in crime di Amadeus alla conduzione del Festival, sarà al centro di una delle opere esposte dall’artista. A “Fiore” si aggiungono altri personaggi dal mondo del cinema, della musica e del giornalismo. In uno dei quadri troveremo anche Emma Marrone, che si unisce agli altri grandi nomi che compongono l’enigma.

Soggetto degli schianti d’arte ci sarà anche Monica Guerritore e sempre dal mondo del cinema nell’opera di Achille Lauro a Sanremo 2021 arriverà Claudio Santamaria. Non può mancare Francesca Barra, infine, moglie di Claudio Santamaria. La coppia, ricordiamo, ha partecipato al videoclip del singolo Bam Bam Twist di Achille Lauro.

Non si esclude che la performance di Achille Lauro a Sanremo 2021 possa nascondere altre sorprese dal momento che l’artista è capace di colpi di scena.

