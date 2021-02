Solo Noi di Achille Lauro è arrivato e ha mantenuto le promesse. Dopo 3 viaggi nel tempo attraverso altrettanti concept album – 1969, 1990 e 1920 – l’artista più chiacchierato degli ultimi anni ha scelto di planare e ritornare alle sue origini. Per questo oggi Achille Lauro presenta un brano dal forte taglio empatico, un messaggio di affetto e solidarietà a tutti i ragazzi della sua generazione.

Solo Noi di Achille Lauro è inevitabilmente una prima tappa del nuovo percorso discografico. “Ho messo da parte chi ero”, dice Lauro De Marinis per presentare il suo nuovo singolo. Ancora una volta, al di là dei side-project che ora si sono chiusi in una trilogia, Achille Lauro intona una canzone che ricorda lo stadio, e su alcuni aspetti ci ritroviamo con le stesse atmosfere di 16 Marzo. Una ballata, se giudichiamo il ritmo lento e l’atmosfera intimista, ma nel suo romanticismo l’artista non disdegna le chitarre distorte né l’autotune.

Lo stesso artista parla di “nuovo singolo che anticipa il nuovo me stesso”, e in passato Lauro non ha nascosto le sue intenzioni di ripartire con un disco nuovo, autentico, pronto per quanto sarebbero finiti i “giuochi e i confetti”, tanto per citare Giacomo Puccini.

Sì, c’è molto Vasco Rossi in Solo Noi di Achille Lauro, se vogliamo scomodare il concetto di inno generazionale trasposto alle generazioni di oggi di cui l’artista è portavoce dagli ultimi anni. Insomma, dopo Bam Bam Twist la voce di Rolls Royce abbraccia i cliché della musica italiana e li impreziosisce con il suo talento.

Ci sarà anche un nuovo album di Achille Lauro? Sì, e arriverà in primavera. Questo è quanto emerge dal comunicato stampa allegato in cui viene presentato il singolo e presto, molto preso, sapremo di più. Nel frattempo Solo Noi di Achille Lauro rompe il silenzio e inaugura il 2021 di un artista che sta per sbarcare a Sanremo come atto d’arte esclusivo.

Oh no, no

Eh noi

Senza un’anima, senza umanità

Solo noi

Immoralità, bipolarità

Solo noi

Mezza manica, senza dignità

Solo noi

Senza identità, senza eredità

Soli e…

Come? Come? Come?

No, no, non chiedermi come…

Come? Come? No…

Salvami te, salvami te,

Salvami te, salvami te,

Oh no

Salvami te, salvami te,

Salvami te, salvami te,

Oh no, no, no

Dici “capita”, fine tragica

Solo noi

Senza fiori, né una lacrima

Solo noi

Senza padri, ma senza priorità

Solo noi

Senza casa, ma senza libertà

Soli e…

Come? Come? Come?

No, no, non chiedermi come, no…

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no, no, no

Non ho scelto come

Tu che c’hai fatto così

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

Che casualità, instabilità

Solo noi

Senza autorità, né grammatica

Solo noi

Senza amore mai, senza gravità

Solo noi

Immortalità, senza un aldilà

Soli e…

Oh no, no, no, no

Solo noi, soli

Soli

Eh, solo noi

E…

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no

Salvami te, salvami te

Salvami te, salvami te

Oh no, no, no

Salvami te

Non ho scelto come

Tu che ci hai fatto così

Così soli e sole

Ma a noi sta bene, sì, così

Non ci importa come

Non importa, siamo qui

Così soli e sole

Ma mi sta bene, sì, così

No, no, no [x4]

Salvami te

No, no, no [x5]

Soli