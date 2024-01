Oggi non si parla d’altro che dell’eventualità che resti Amadeus a Sanremo 2025. Il conduttore del Festival e direttore artistico della kermesse canora per 5 anni consecutivi, potrebbe accettare il ruolo anche per il sesto anno: è ciò che trapela dalle sue parole, sulle pagine di Repubblica.

In una recente intervista, infatti, Amadeus dice esplicitamente che con la Rai ne parlerà dopo il Festival di Sanremo 2024, nello specifico dopo il 10 febbraio, ossia dopo l’ultima serata festivaliera. Ha promesso di valutare la sua presenza sul palco dell’Ariston anche il prossimo anno ma non c’è al momento nulla di certo.

Ci sarà davvero Amadeus a Sanremo 2025? Ciò che sappiamo è che la proposta è giunta sul suo tavolo e potrebbe trattarsi del primo ingaggio importante dopo la separazione dal manager Lucio Presta, di cui si è parlato tanto di recente.

“Ho promesso all’azienda di dare una risposto su Sanremo 2025, il fatto che me lo chiedano mi fa piacere e mi rende orgoglioso”, ha spiegato Amadeus, felice di poter valutare questa opzione. “Per rispetto, il giorno dopo Sanremo 2024 ci metteremo seduti con la Rai e affronteremo il tema”, ha aggiunto

Parole che non rispecchiano quanto dichiarato a Domenica In dopo l’annuncio dei Big in gara nel 2024. In quell’occasione, infatti, aveva assicurato: “Questo sarà il mio ultimo Festival di Sanremo”. E non solo in quella occasione. Ma cambiare idea è lecito e chissà che Amadeus non resti al timone del Festival anche per il prossimo anno.

Una cosa è certa: adesso il direttore artistico si sta concentrando sull’edizione ormai alle porte e ha posato per la copertina di Sorrisi e Canzoni Tv in uscita a fine gennaio che raccoglierà tutti i testi e le anticipazioni sui brani in gara.