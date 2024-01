Non si parla che di Chiara Ferragni in questi giorni in rete. L’influencer ed imprenditrice digitale, moglie del rapper Fedez e madre di Leone e di Vittoria fa discutere per la gestione delle sue attività legate ai prodotti n vendita (anche) a scopo benefico.

Nell’occhio del ciclone il pandoro ma non solo: dopo il pandoro gate, sono passati sotto la lente d’ingrandimento tanti dei suoi progetti, tra i quali anche la bambola Trudi. E Coca-Cola ha deciso di fermare lo spot che avrebbe dovuto vederla protagonista in TV.

Chiara Ferragni era sul palco del Teatro Ariston di Sanremo lo scorso anno. Era infatti tra le co-conduttrici al fianco di Amadeus nell’edizione 2022 del Festival. Ha fatto riflettere ed emozionare il pubblico di Rai1 e non sono mancate polemiche, anche in quell’occasione.

Recentemente intervistato da Repubblica, quindi, Amadeus non poteva esimersi dal rispondere alla domanda su Chiara Ferragni e sul caso del momento. Solo una manciata di mesi fa l’aveva scelta per essere al suo fianco e oggi l’imprenditrice si trova, suo malgrado, protagonista di numerose vicende mediatiche.

Chiamato ad esprimere un parere, Amadeus si è mostrato estremamente corretto e ha espresso il suo grande dispiacere per la vicenda Ferragni, spiegando – al tempo stesso – che a certi livelli la svista non è permessa.

“Provo dispiacere per chi vive questa situazione”, ha dichiarato su Repubblica. “Chiara è una professionista dedita al lavoro, è successo un corto circuito che non conosco. Lascia tutti con l’amaro in bocca. Quando sei a un certo livello la svista non ti è permessa”, ha aggiunto.

Poi ha consulto citando Trapattoni: “Trapattoni diceva: “Il posto più bello dove stare sulla nave è l’albero maestro, ma è anche quello dove sei più esposto ai venti: non puoi permetterti di fare nessun errore””.