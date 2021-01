Quale sarà il compenso di Ibrahimovic a Sanremo 2021? Lo svela Chi nel numero attualmente in edicola. Il settimanale guidato da Alfonso Signorini comunica il compenso di Ibrahimovic a Sanremo 2021, la cifra che il calciatore del Milan andrà a percepire in ognuna delle serate del Festival.

Aggiunge anche un importante aggiornamento a proposito della partita del Milan che si disputerà proprio nel corso della settimana sanremese. Ibrahimovic, attaccante della squadra di calcio, non rinuncerà neanche ad una partita di campionato, dando la massima priorità alla squadra piuttosto che al palco del Teatro Ariston di Sanremo. Da qui la notizia che Ibrahimovic a Sanremo 2021 sarà presente per quattro serate e non peer cinque: ne salterà una per tenere fede agli impegni con il Milan.

Nello specifico parliamo della partita Milan-Udinese in programma per mercoledì 3 marzo. Anche questo emerge dalle pagine di Chi. La rivista svela inoltre il compenso di Ibrahimovic a Sanremo 2021.

Il calciatore riceverà circa 50.000 euro a serata, si parla di questa cifra. Il totale del compenso di Ibrahimovic a Sanremo 2021 dovrebbe quindi essere pari a 200.000 euro a fine settimana. A vestire il calciatore a Sanremo sarà Dsquared2, secondo le indiscrezioni di Chi, ancora non confermate dal diretto interessato che non ha proferito parola a proposito della sua organizzazione sanremese.

Zlatan Ibrahimovic a Sanremo dovrebbe ricoprire un ruolo molto particolare: sarà “vittima” delle imitazioni comiche di Fiorello e con Amadeus – direttore artistico e presentatore della kermesse canora – sarà protagonista di alcuni divertenti momenti, nella pausa della gara dei Campioni. Già noti i 26 Big di Sanremo 2021 che dal 2 al 6 marzo si esibiranno in diretta su Rai1 dal Teatro Ariston di Sanremo; da confermare invece l’alloggio per il pubblico a bordo di una nave da crociera.

A Sanremo 2021, Amadeus dovrebbe inoltre essere accompagnato sul palco da 10 donne, non ancora rivelate e ci saranno pure Elodie e Achille Lauro.