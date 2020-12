Una Lana Del Rey infortunata è stata avvistata con il braccio fasciato e immobilizzato a Los Angeles, nel pomeriggio del 26 dicembre. La popstar si stava recando a fare alcune commissioni ed è stata paparazzata mentre si spostava in città con la sua auto.

A saltare all’occhio è soprattutto la vistosa fasciatura al braccio di Lana Del Rey infortunata per cause sconosciute: la cantautrice di Chemtrails over the Country Club, prossimo album in studio che uscirà nel 2021, ha subito un incidente al braccio sinistro. In giro per Los Angeles. secondo Just Jared Lana Del Rey si è fermata prima volta in una clinica ProHealth, presumibilmente per un controllo al braccio, e poi da Hugo’s Tacos per acquistare del cibo.

Ma non è solo la Lana Del Rey infortunata ad aver attirato le attenzioni del pubblico: come spesso accade sui social – e come era successo proprio alla cantante solo qualche mese fa con un’ondata di body shaming – il fatto che abbia messo su qualche chilo nell’ultimo periodo ha scatenato una ridda di commenti insultanti sulla sua forma fisica.

Lana Del Rey infortunata e impossibilitata a lavorare? Potrebbe essere questo il motivo della sparizione dai radar dell’annunciato album di cover di classici americani che la cantautrice aveva in programma di pubblicare come regalo di Natale, atteso il 25 dicembre ma mai uscito. Il progetto, che avrebbe dovuto intitolarsi American Standards & Classics, era stato anticipato dalla cover di Summertime The Gershwin Version.

La cantante ha però annunciato inattesi progressi rispetto all’album in studio Chemtrails Over the Country Club, il suo settimo disco di inediti che avrà uno stile folk: l’omonimo singolo, con relativo video musicale, uscirà l’11 gennaio, come anticipato da un teaser molto sensuale. Lo stesso giorno dell’uscita del nuovo brano, l’album sarà disponibile in pre-ordine sulle piattaforme digitali.